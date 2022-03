Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, il primo mese di Gabriele è con la torta del Piccolo principe Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano oggi il primo mese di vita di Gabriele. Per lui torta personalizzata con Il Piccolo Principe.

A cura di Giusy Dente

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno accolto nelle loro vite il piccolo Gabriele esattamente un mese fa. Era il 19 febbraio quando è venuto al mondo. Proprio come aveva fatto con i 9 mesi della gravidanza, anche i momenti immediatamente successivi al parto sono stati condivisi sui social dall'influencer. Una prima foto in ospedale del neonato, poi quella del ritorno a casa con grande festa di benvenuto, poi i primi look del bambino. Anche la neo mamma si è mostrata sin da subito, senza nascondere i cambiamenti del proprio corpo, quel corpo forte di cui si è detta fiera, che le ha permesso di donare la vita.

Un party per Gabriele

Pochi giorni dopo il parto, terminata la permanenza in ospedale Clizia Incorvaia e Gabriele hanno fatto ritorno a casa. Il neonato ha conosciuto il resto della famiglia, ha visto la sua cameretta e ad accoglierli hanno trovato un party in loro onore. Peluche, festoni, dolci persopnalizzati: tutto organizzato alla perfezione! La casa si è oggi nuovamente riempita di un clima festoso, in occasione del primo mese di vita del bambino.

Non poteva certo mancare la torta. I genitori hanno pensato a qualcosa di personalizzato, col nome del festeggiato e il numero 1. Tra l'altro oggi, ricorre anche il compleanno di Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez: 4 candeline per lui. Mentre l'imprenditrice e il rapper hanno pensato a Sonic, mamma Clizia Incorvaia e papà Paolo Ciavarro hanno puntato sull'intramontabile e poetico Piccolo Principe. La rosa in cima è un riferimento all'indimenticabile e significativa frase che tutti dovremmo tenere bene a mente: "È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante".