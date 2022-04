Clizia Incorvaia col piccolo Gabriele: è adorabile con la tutina in versione coniglietto Il piccolo Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia incorvaia, ha ricevuto un piccolo regalino dalla zia Micol: una adorabile tutina da coniglietto!

A cura di Giusy Dente

Il piccolo Gabriele, nato il 19 febbraio, ha portato nella vita di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia tanto amore e tanta gioia. I neo genitori si trovano alle prese con una nuova quotidianità, a cui stanno cercando di adattarsi e abituarsi: ovviamente il bambino è diventato il centro del loro mondo. L'influencer comunque dopo il parto ha ripreso i suoi impegni di lavoro, a dimostrazione del fatto maternità e crescita professionale possono convivere. Il neonato è viziato e coccolato da tutta la famiglia: il suo primo mese di vita è stato festeggiato con una torta personalizzata e la zia Micol è innamorata di lui; non smette di fargli regalini.

Un regalo per il piccolo Gabriele

Pochi giorni dopo la nascita di Gabriele, mamma e figlio hanno sfoggiato il primo look coordinato. Paolo Ciavarro ha scattato una dolcissima foto in cui lei indossa un due pezzi azzurro e lui una tutina dello stesso colore. Proprio una tutina è il regalo che il piccolo ha ricevuto dalla zia Micol, sorella della Incorvaia. "A papà non piace questo elemento" ha scritto su Instagram, commentando scherzosamente il look dolcissimo del bambino.

Nella foto Gabriele indossa infatti una tutina grigia con zip, caratterizzata da cappuccio con lunghe orecchie: il piccolo si è trasformato in un tenero coniglietto! La foto ha riscosso molto successo tra i fan e non sono mancati i commenti degli amici della coppia, ma anche quello di nonna Eleonora Giorgi, che ha accolto con grande entusiasmo l'arrivo del piccolo Gabriele in famiglia.