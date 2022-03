Clizia Incorvaia: il primo look in coordinato con il figlio appena nato Gabriele A distanza di pochi giorni dalla nascita del bambino, Clizia Incorvaia e il piccolo Gabriele hanno sfoggiato il primo look coordinato mamma-figlio.

A cura di Giusy Dente

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori e hanno dato il benvenuto nelle loro vite al piccolo Gabriele, nato il 19 febbraio. La famiglia si sta godendo questi momenti speciali, condividendoli anche sui social con tutti i fan e i follower che in questi mesi hanno seguito il procedere della gravidanza dell'influencer. I due sono amatissimi dal pubblico, che ha visto nascere il loro amore all'interno della casa del Grande Fratello. La storia è proseguita anche una volta usciti dal reality e ora a consolidare ancora di più il loro legame ci ha pensato Gabriele. Le prime foto del neonato sono state scattate in ospedale, presso il Gemelli di Roma; dopo qualche giorno di permanenza, la mamma e il bambino hanno fatto ritorno a casa, dove ad attenderli hanno trovato una piccola festa. E a quel punto è cominciata ufficialmente una nuova vita.

Clizia Incorvaia dopo il parto

Circa tre mesi fa Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno cominciato a dare forma alla cameretta del loro bambino. La 41enne ha trasformato il suo angolo fashion, quello dove custodiva alcuni abiti e accessori, nella stanza del bebè, arredata in uno stile minimal, con maxi peluche e un cavallo a dondolo. Da qualche giorno, Gabriele ha fatto il suo ingresso ufficiale in casa e per l'influencer è stato un enorme cambiamento. Ha comunque deciso di tornare subito al lavoro, dimostrando che la maternità non è affatto un impedimento. Difatti si è mostrata sui social col bambino attaccato al seno sul set fotografico, tra una pausa e l'altro di uno shooting. Ha vissuto questa seconda gravidanza con grande serenità e anche il parto è stata un'esperienza indimenticabile: "Gioiosa di questo corpo che è più forte di ciò che pensassi. Felice di accogliere la vita osannarla come il più bel giorno di festa" ha scritto poco dopo aver messo al mondo il suo secondo figlio. Nina, la primogenita, è nata invece nel 2015 dalla relazione con Francesco Sarcina.

I look da mamma di Clizia Incorvaia

Quella di Clizia Incorvaia è stata una gravidanza trendy: da vera fashion addicted non ha mai rinunciato al suo stile sempre curato in ogni minimo dettaglio, mettendo quando possibile in risalto il pancione. In occasione dell'ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, per una puntata speciale, ha sfoggiato un minidress con camicetta bianca e blazer oversize. E proprio gli abitini aderenti sono stati il must dei suoi nove mesi di gravidanza. A distanza di pochi giorni dalla nascita di Gabriele, mamma e figlio hanno sfoggiato il primo look coordinato. Nelle foto scattate da papà Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia indossa un due pezzi azzurro composto da shorts e crop top; dello stesso identico colore è la tutina del piccolo Gabriele. "Perdutamente follemente fottutamente innamorata" ha scritto la mamma.