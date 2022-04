Clizia Incorvaia col piccolo Gabriele: è dolcissimo con la tutina da orsetto Il piccolo Gabriele, figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, è il grande protagonista dei social della mamma. L’influencer adora fargli indossare adorabili tutine.

A cura di Giusy Dente

Dopo aver testimoniato passo passo la gravidanza per 9 mesi, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia il 19 febbraio scorso sono diventati genitori: è nato il piccolo Gabriele. Il bambino è il centro del loro mondo ed è anche diventato il grande protagonista dei loro social. Da vera appassionata di moda e tendenze, la 41enne adora scegliere per lui delle tutine davvero adorabili. E a pochi giorni dalla nascita, si è divertita anche a coordinare il look del bambino al suo, in azzurro.

La maternità di Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia da quando è diventata mamma si mostra alle prese con il piccolo Gabriele in ogni momento quotidiano: dalle passeggiate alla pappa, dai momenti di gioco in famiglia all'allattamento. La neo mamma, infatti, non ha nascosto di aver immediatamente ripreso a lavorare: sui set fotografici Gabriele è con lei e lo allatta tra uno shooting e l'altro. La 41enne risponde volentieri alle tante domande che le vengono rivolte ogni giorno sulla maternità. Molte riguardano i cambiamenti del corpo. Lei è serena sotto questo punto di vista: sa di non essere come 9 mesi fa, ma si sta allenando senza ansie. "La luce di una mamma é così potente da offuscare ogni imperfezione" ha detto.

in foto: Gabriele in versione coniglietto

I dolcissimi look di Gabriele

Gabriele è il centro delle attenzioni non solo dei suoi genitori, ma anche del resto della famiglia. La zia Micol è innamorata di lui e non smette di fargli regalini. L'ultimo, è una tutina da coniglietto. Il guardaroba del bambino comprende tanti completini, pigiamini e pagliaccetti adorabili. Uno di questi è in stile orsetto, simbolo di Moschino sin dagli esordi della casa di moda, una vera mascotte della Maison riproposta in ogni collezione.

in foto: tutina Moschino simile a quella del piccolo Gabriele

Troviamo l'iconico orsetto sia sui capi per adulti che su quelli per bambini. E difatti, sulla tutina azzurra del piccolo Gabriele Ciavarro c'è proprio teddy bear ricamato sopra. E troviamo la mascotte anche sui piedini, come si vede nelle Instagram Stories della mamma, intenta a coccolarlo. Il pagliaccetto appartiene a una vecchia linea Moschino Kids. Un modello simile, in colore bianco, è in vendita su alcuni siti a un prezzo di 110 euro. Al momento, modelli simili sul sito ufficiale hanno un costo che varia dai 100 ai 180 euro.