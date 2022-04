Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, look coordinati per festeggiare i 2 mesi di Gabriele Clizia Incorvaia ha posato con il resto della famiglia per festeggiare i due mesi di vita del piccolo Gabriele. Nello scatto, indossano tutti un look bianco-rosso coordinato.

A cura di Giusy Dente

Il 19 febbraio la nascita di Gabriele ha portato tanta gioia nelle vite dei suoi genitori e ha suggellato l'amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due sono una coppia da poco tempo, ma da quando si sono incontrati all'interno della casa del Grande Fratello VIP non si sono più lasciati. Hanno dovuto affrontare diverse difficoltà: la lontananza, i pettegolezzi sulla fine del matrimonio di lei, la differenza d'età (lei 41 e lui 30), le critiche per quella gravidanza dopo gli anta. Ma loro sono andati avanti per la loro strada, una strada che li ha portati fino al piccolo Gabriele.

I primi due mesi di vita di Gabriele Ciavarro

La gravidanza è stata testimoniata sui social mese dopo mese. L'influencer ha raccontato la maternità in ogni aspetto: le paure legate al parto, le difficoltà di vedersi diversa allo specchio, l'allattamento, la gestione della routine familiare, il ritorno agli impegni professionali. Lei ha scelto di riprendere in mano il lavoro dopo poco tempo, certa di poter contare sull'aiuto del proprio compagno e di poter perfettamente far convivere le necessità del suo bambino con le proprie: l'abbiamo vista allattare sul set fotografico senza problemi. Il piccolo Gabriele è il grande protagonista dei social della mamma, da due mesi a questa parte. La Incorvaia si diverte in particolare ad abbinare i look del bambino ai suoi.

Clizia Incorvaia e Gabriele: look mini me

Clizia Incorvaia è una fan dei look matchy matchy. Il primo mese di vita di Gabriele era stato festeggiato con una torta a tema Il Piccolo Principe: per l'occasione la famiglia al completo si era vestita d'azzurro. Ma Il primo coordinato mamma-figlio c'era stato già a pochi giorni dal parto: un dolce scatto con i due vestiti di azzurro: tutina per lui e crop top con shorts per lei. Per i due mesi di vita del piccolo, c'è stata un'altra festicciola intima: stavolta crostata alle fragole con due candeline sopra.

La famiglia, che vive a Roma in un'abitazione dall’arredamento sofisticato e glamour, è stata nuovamente coinvolta in una foto con outfit abbinati. Mamma e figlio indossano le righe, bianche e rosse alternate: tutina per il bambino (con calzini in tinta) e T-shirt per l'influener abbinata a gonnellina a pieghe. T-shirt rossa anche per Paolo Ciavarro, il papà, sopra a un paio di pantaloni di lino bianco e total white anche per Nina: la bambina ha 7 anni ed è la figlia di Clizia Incorvaia e dell'ex marito Francesco Sarcina. "Auguri piccolo Lord. La tua famiglia ti ama tanto" ha scritto entusiasta e piena d'amore l'influencer.