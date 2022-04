Clizia Incorvaia in intimo a 49 giorni dal parto: “La luce di una mamma offusca ogni imperfezione” Clizia Incorvaia è diventata mamma da poco più di un mese e la gravidanza inevitabilmente ha cambiato il suo corpo. Sui social, però, non ha avuto paura di mostrarsi in intimo, approfittandone per lanciare un importante messaggio in fatto di body positivity.

A cura di Valeria Paglionico

Clizia Incorvaia è diventata mamma per la seconda volta da poco più di un mese, ha messo al mondo il piccolo Gabriele, il figlio nato dalla relazione con Paolo Ciavarro (incontrato nel 2020 nella casa del Grande Fratello Vip). Sui social documenta ogni dettaglio della maternità, dalla festa organizzata per il primo mese del piccolo alle collane coordinate da neo-genitori che sfoggiano lei e il compagno, ma solo di recente ha parlato apertamente del post-parto, soffermandosi soprattutto sulla forma fisica. L'influencer non ha avuto paura i fotografarsi in intimo, approfittandone per raccontare come sta vivendo questo periodo magico ma allo stesso tempo difficile a causa dei naturali cambiamenti del corpo.

La gravidanza cambia il corpo femminile, per 9 mesi si vede crescere una vita nel proprio grembo e inevitabilmente si va incontro a smagliature e imperfezioni. Sebbene le star solitamente riescano a tornare in forma in tempi da record suscitando non poca invidia tra i followers, qualche mamma "famosa" preferisce raccontare tutta la verità sul post-parto. È il caso di Clizia Incorvaia, che nelle ultime ore non ha avuto paura di condividere delle foto in intimo total black con la pancia in primo piano. Le ha scattate in diversi momenti, ovvero a pochissimi giorni dal parto e a 49 giorni dal parto, così da documentare com'è cambiato il suo corpo.

Clizia Incorvaia 2 giorni dopo il parto

Il messaggio body positive di Clizia Incorvaia

Ad accompagnare le foto post-parto di Clizia Incorvaia è stata una didascalia all'insegna del body positive. L'influencer ha infatti scritto: "Mi chiedevate come io stia fisicamente, quanti kg abbia in più ed eccomi qui, nuda e cruda più o meno. So di certo che non ho recuperato appieno la mia vecchia forma, sono più morbida e si intravede ancora la linea nigra, mi sto allenando da due giorni e spero di poter essere costante. Ma se così non sarà non me ne farò una colpa, il mio corpo è stato impegnato nella cosa più bella e magica dar una vita . Tempo a tempo. E poi la luce di una mamma é così potente da offuscare ogni imperfezione. Ricordatevelo e non abbiate ansie donne siete delle forze della natura". Ancora una volta Clizia ha dimostrato che se ne frega dei cambiamenti fisici legati alla gravidanza, l'esperienza le ha permesso di mettere al mondo una vita ed è la cosa più bella che possa capitare a qualsiasi donna.