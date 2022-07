Clizia Incorvaia come una principessa, al battesimo del figlio Gabriele in abito celeste monospalla Alfonso Signorini ha fatto da padrino al figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Al Battesimo del piccolo, la mamma ha scelto un look principesco.

A cura di Giusy Dente

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno celebrato il Battesimo del piccolo Gabriele e a fare da padrino non poteva che esserci Alfonso Signorini. La coppia, infatti, si è conosciuta all'interno del FG Vip, quando lui vestiva i panni del conduttore. Il reality ha visto sbocciare l'amore tra i due, che hanno proseguito la frequentazione al di fuori delle telecamere. Il pubblico si è affezionato alla loro storia e ha continuato a supportarli, seguendo l'evoluzione di un rapporto che ha superato tanti ostacoli e in cui nessuno credeva. Lei era reduce dalla fine del matrimonio con Francesco Sarcina, in modo piuttosto burrascoso. Con Ciavarro ha ritrovato la felicità e l'amore. E dopo il Battesimo di Gabriele, sembra stiano anche progettando il loro matrimonio.

Il battesimo di Paolo Ciavarro

La cerimonia si è tenuta ad Agrigento, in presenza di amici e familiari. Clizia Incorvaia ha comunicato in diretta televisiva di volere Alfonso Signorini come padrino: lo ha fatto quando, a distanza di due anni dalla sua partecipazione, è rientrata nella Casa del GF Vip dove tutto era iniziato, ma col pancione. In quell'occasione ha detto al conduttore: "Voglio che lo battezzi tu". E così è stato. Presenti anche i nonni Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgia, innamoratissimi del loro nipotino.

I look del grande giorno

Per la cerimonia Alfonso Signorini ha scelto un look total white, reso più vivace da un foulard arancione annodato attorno al collo. Completo blu per Paolo Ciavarro con camicia bianca, visibilmente emozionato. Clizia Incorvaia ha scelto un outfit fiabesco, da principessa: un abito celeste monospalla con grande fiocco e gonna ampia.

Era ovviamente presente anche Nina, la prima figlia di Clizia Incorvaia (nata dal matrimonio con il leader de Le Vibrazioni): abitino bianco con fascia in vita e fiocco celeste posteriore per la bimba. È un vestito de La Stupenderia, abbinato a un paio di ballerine rosa glitterate. Clizia Incorvaia ha poi cambiato completamente stile per la seconda parte della giornata.

In serata, infatti, si sono tutti spostati un una location diversa, per una festicciola: qui la mamma del piccolo Gabriele ha sfoggiato un mini dress a fantasia con spalle scoperte e ampie maniche a palloncino, abbinato a sandali neri. Capelli non più sciolti, ma raccolti in una cosa di cavallo. Proprio al party, il padrino del piccolo ha tenuto un discorso in nome dell'amore e dei sentimenti veri.

"L'amore quando c'è non si può combattere, sono felice che questo bambino meraviglioso sia qua perché questa è la dimostrazione che non solo il GF VIP è vero, a differenza di quanto dicono che è tutto scritto e finto. Questa è la dimostrazione di vita vera, con il loro amore combattuto" ha detto il presentatore del GF Vip.