Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro con le collane coordinate: il dolce omaggio al figlio Gabriele Il 19 marzo è stata una ricorrenza importante per Paolo Ciavarro: proprio nel giorno della Festa del Papà il figlio Gabriele ha compiuto il primo mese di vita.

A cura di Beatrice Manca

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro da un mese sono diventati genitori del piccolo Gabriele. Ogni momento della gravidanza è stato documentato sui social per condividere la felicità con i propri follower. Dopo il parto, la neomamma ha condiviso sui social i primi giorni di vita del figlio, inclusi adorabili look coordinati, e le foto della prima festicciola: il 19 marzo la famiglia ha festeggiato il primo "complemese" con una torta a tema Piccolo Principe. Per sottolineare questa tappa importante Paolo Ciavarro ha sfoggiato un nuovo gioiello personalizzato con un tenero omaggio a Gabriele.

Il ciondolo di Paolo Ciavarro

Il 19 marzo è stata una ricorrenza importante per Paolo Ciavarro: proprio nel giorno della Festa del Papà il figlio Gabriele ha compiuto il primo mese di vita. Per celebrare questa tappa della sua vita il presentatore tv ha mostrato sui social un nuovo gioiello personalizzato, una catenina d'oro con un piccolo ciondolo a forma di G, l'iniziale di Gabriele. Nella didascalia ha semplicemente incluso l'emoticon di una collana, per sottolineare il valore simbolico del gioiello.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

La catenina di Paolo Ciavarro fa pendant con la collana di Clizia Incorvaia: come si vede dalla foto pubblicata su Instagram la neomamma sfoggia una collanina con il nome del figlio del Gabriele scritto in corsivo. La modella e influencer porta al collo due collanine gemelle: una per la figlia Nina, nata dalla relazione con Francesco Sarcina, e una per il fratellino Gabriele. Tra i due bambini ci sono sei anni di differenza e la madre ha ripetuto sui social che il suo amore si è moltiplicato con l'arrivo del secondo figlio. Su Instagram la modella siciliana ha mostrato le due collanine, simbolo del suo affetto materno, scrivendo: "I miei amori sempre con me".