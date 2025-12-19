Natale teso per Francesco Totti: “I figli non gradirebbero la presenza di Noemi Bocchi per le feste”

Le festività alle porte potrebbero rivelarsi particolarmente tese per Francesco Totti. Secondo le indiscrezioni, il Natale non avrebbe fatto che inasprire le tensioni tra il calciatore e i suoi figli, che non gradirebbero la presenza di Noemi Bocchi: “Non si sentirebbero a proprio agio con lei”.

Le festività alle porte potrebbero rivelarsi particolarmente tese per Francesco Totti. Secondo alcune indiscrezioni recenti, il periodo di Natale non avrebbe fatto che inasprire le tensioni tra il calciatore e i suoi figli, che non gradirebbero la presenza di Noemi Bocchi: "Non si sentirebbero a proprio agio con lei".

Ancora tensioni tra Totti e i suoi figli

Stando a quanto riportato sul settimanale Oggi, i motivi di tensione sarebbero diversi. I tre figli "mal digeriscono l’idea di trascorrere parte delle ricorrenze con il padre. La ragione? La presenza di Noemi Bocchi, con la quale non si sentirebbero a proprio agio", si legge sulla rivista. L'ex capitano della Roma dovrà quindi "fare i salti mortali per non compromettere il già fragile rapporto con i figli e mantenere gli equilibri di coppia”.

La presunta gelosia nei confronti di Ilary Blasi

D’altro canto, anche Ilary Blasi ha voltato pagina. Oggi la conduttrice è legata a Bastian Muller, con cui progetta di unirsi civilmente non appena il divorzio sarà ufficiale. Il legame tra loro appare solido e, diversamente da quanto avviene con Noemi Bocchi, le figlie trascorrerebbero volentieri del tempo con il nuovo compagno. “Pare che Totti abbia già perso la calma alla vista delle foto postate da Ilary con il compagno Bastian Muller e le figlie Chanel e Isabel in vacanza a Francoforte, città natale di lui. Un’ennesima provocazione di Ilary”, si legge ancora.

La tensione tra i due ex coniugi non sembrerebbe placarsi. Nelle scorse settimane, a tenere banco è stata anche la denuncia presentata da Ilary Blasi nei confronti di Totti per presunto abbandono di minore, riguardante la figlia Isabel. Chissà se le festività serviranno a ristabilire un po’ di serenità in famiglia o se sanciranno solo un ulteriore distacco tra la stessa coppia che per anni ha fatto sognare i fan.