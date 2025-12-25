Totti e i messaggi a Francesca Tocca: “Le ha scritto più volte via Instagram”, ma sta ancora con Noemi Bocchi

Francesco Totti avrebbe più volte provato a mettersi in contatto con Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici ed ex moglie di Raimondo Todaro. L’ex capitano della Roma nutrirebbe una vera e propria passione per l’artista, pur rimanendo legato alla compagna Noemi Bocchi.

Francesco Totti nutrirebbe una vera e propria passione per Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici ed ex moglie di Raimondo Todaro. A rivelarlo è il settimanale Diva e Donna, secondo cui l’ex capitano della Roma avrebbe inviato diversi messaggi alla ballerina, animato dal desiderio di conoscerla. Fino a oggi, però, con scarso successo, dal momento che Francesca non avrebbe risposto ai tentativi dell’ex calciatore di avviare una conoscenza.

Il rapporto tra Totti e Noemi Bocchi aveva già resistito all’uragano Jacobelli

Il rapporto tra Totti e la compagna Noemi Bocchi, sua fidanzata ufficiale dopo la separazione da Ilary Blasi, sembrerebbe però destinato a resistere con una certa facilità anche alle indiscrezioni sulla presunta attrazione dell’ex calciatore nei confronti della ballerina. Il loro legame ha infatti già superato l’uragano mediatico scatenato dall’intervista alla giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli che, dopo essere stata fotografata mentre entrava nello stesso hotel in cui era stato immortalato Totti, aveva lasciato intendere di essere stata protagonista di un flirt con l’ex capitano della Roma. Quelle indiscrezioni avevano fatto il giro d’Italia, ma non avevano scalfito il rapporto con Bocchi, rimasta stabilmente al fianco del “Pupone” nonostante il terremoto mediatico.

Il Natale difficile di Totti e Bocchi: i figli di Francesco non avrebbero voluto trascorrere le vacanze con Noemi

Proprio di recente, Totti e Noemi Bocchi sono tornati al centro dell’ennesima bagarre mediatica, scatenata dalla notizia secondo cui i figli che Francesco ha avuto dall’ex moglie Ilary Blasi non avrebbero gradito trascorrere le vacanze di Natale insieme alla nuova compagna del padre. Negli anni si sono susseguite numerose voci secondo le quali, in particolare, Chanel, secondogenita dell’ex coppia, non sarebbe riuscita a instaurare un rapporto di sincero affetto con Noemi Bocchi. Una distanza che avrebbe portato le due a mostrarsi insieme solo in una manciata di occasioni.