Totti indagato per abbandono di minore, Ilary Blasi in un messaggio: “Sei impazzito a lasciarla sola in casa?”

A sinistra il messaggio di Blasi a Totti, a destra Francesco Totti.

Nuovo appuntamento per quanto riguarda l'indagine per abbandono di minore nei confronti di Francesco Totti e Noemi Bocchi che, secondo le accuse di Ilary Blasi, avrebbero lasciato i figli da soli a casa per uscire fuori a cena il 26 maggio del 2023. I pm hanno già chiesto l'archiviazione, ma è stata la stessa Blasi ad opporsi. Oggi si è tenuta l'udienza di fronte al gip di Roma, che si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione. Nel frattempo, però, Blasi ha aggiunto agli atti degli screenshot da alcune chat con l'ex marito.

"Francesco, ho sentito due volte ****** stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori. Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni????", si legge nel messaggio che la showgirl avrebbe inviato all'ex marito nel corso della serata. Un comportamento, quello che avrebbe tenuto il campione giallorosso secondo le accuse dell'ex moglie, che gli è costato una denuncia.

Francesco Totti con la nuova fidanzata, Noemi Bocchi

Udienza su archiviazione: il gip si riserva di decidere

L'appuntamento di oggi non ha segnato un punto di svolta sull'indagine per abbandono di minori nei confronti di Totti e Bocchi. Il gip di Roma Angelo Giannetti si è riservato di decidere, senza anticipare quando scioglierà la riserva. Ilary Blasi, invece, tramite i suoi avvocati, ha aggiunto agli atti gli screenshot dei messaggi che lei stessa avrebbe inviato all'ex marito, in cui faceva riferimento alla loro figlia minore lasciata in casa da sola per oltre due ore.

Tramite il suo legale, l'avvocato Fabio Lattanzi, inoltre, è stata richiesta l'"imputazione coatta per Francesco Totti e Noemi Bocchi perché hanno lasciato i figli soli a casa per andare a cena fuori la sera del 26 maggio del 2023″. Non viene esclusa, inoltre, la possibilità di svolgere ulteriori indagini, sentendo Vito Scala o gli ufficiali di polizia, per ricostruire quanto avvenuto nel corso di quella serata.

Il messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti.

La Procura: "Possibile archiviazione"

Nel frattempo, però, mentre la battaglia della conduttrice va avanti, non chiude la possibilità di archiviare, come sollecita anche l'avvocato Gianluca Tognozzi, che assiste Francesco Totti e Noemi Bocchi. Secondo le accuse, i due avrebbero lasciato i figli, la minore di Totti e Blasi e i due di Bocchi da una precedente relazione, soli a casa per uscire a cena. Blasi si sarebbe accorta di quella situazione videochiamando la figlia alle 21.16.

Nel corso della telefonata la piccola le avrebbe rivelato di essere sola a casa con gli altri bambini e avrebbe ripreso, oltre che se stessa, anche la casa vuota. A quel punto Blasi avrebbe provato a chiamare l'ex marito senza ricevere risposta. E avrebbe mandato anche il messaggio, oggi depositato agli atti, a due ore da quella videochiamata, verso le 23.19. Un minuto dopo avrebbe chiamato sua madre, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine (lei si trovava a Francoforte quella sera, ndr).

Ilary Blasi a destra, Francesco Totti a sinistra.

L'arrivo della polizia e la tata in casa

Gli agenti sono arrivati nella casa verso mezzanotte, ma per Blasi non è bastato: ha sporto denuncia all'ex marito. Secondo quanto riportato dai verbali degli agenti intervenuti, però, all'interno dell'abitazione, durante il controllo scattato dopo la telefonata della madre di Blasi, ci sarebbe stata la tata. È lei che, negli ultimi giorni, ha riportato più volte la sua versione dei fatti, spiegando di essere arrivata quando i bambini già dormivano e di essersi messa a stirare in una stanza al piano di sopra, isolata dal resto dell'appartamento.

La donna, inoltre, vivrebbe con il compagno nello stesso condominio, i due si sarebbero trovati a cena fuori in un posto vicino alla casa. L'avvocato di Totti e Bocchi ha chiesto l'archiviazione dell'intera vicenda. Ma per Blasi ancora non basta. La tata, secondo lei e i suoi legali, sarebbe arrivata soltanto dopo l'allarme alle forze dell'ordine, chiamata da Totti dopo essere stato avvertito da Vito Scala, a sua volta allertato da un dirigente delle forze dell'ordine, che non riuscivano a entrare nel condominio.

Da una parte Blasi, dall'altra i pm, secondo i quali "non vi è mai stato un reale pericolo per i minori, la più piccola aveva un telefono con il quale poteva chiamare la madre, era con bambini più grandi e la tata, pur non presente, era ‘verosimilmente' disponibile a salire subito perché vive nello stesso palazzo". Ora spetta al gip decidere sulla vicenda.