Francesco Totti, Noemi Bocchi e l’indagine per abbandono di minori: dall’alibi della tata al video nella casa vuota

Francesco Totti con la nuova fidanzata, Noemi Bocchi

Un rapporto occasionale quello che lega la tata a Francesco Totti e Noemi Bocchi. "Vado ogni tanto a stirare o a fare da baby sitter, mi pagano 10 euro l'ora, ma non è regolare", ha spiegato la donna all'avvocato Fabio Lattanzi, legale che assiste Ilary Blasi dopo la denuncia a carico dell'ex marito e della nuova compagna che, secondo le accuse scagliate dalla conduttrice, avrebbero lasciato soli in casa i bambini, fra cui la più piccola di casa Totti-Blasi. "Quella sera non ricordo chi mi abbia chiamato, Francesco o Noemi. C'erano tre bambini. Io sono arrivata alle 21, dormivano già e sono andata di sopra a stirare. Non mi risulta che nessuno di loro abbia girato per la casa".

Eppure Ilary Blasi che si sta opponendo alla richiesta di archiviazione sul caso avanzata dai pm ha depositato un video in Procura in cui è stata registrata la videochiamata fra lei e la sua figlia minore, una delle cinque intercorse fra le due.

Un girato di quasi mezz'ora in cui la bambina appare da sola, fatta eccezione per una comparsata del figlio di Bocchi, nell'appartamento di Roma Nord in cui si era trasferito Totti. "Siamo da soli, loro sono andati un attimo a cena", dice la bambina, smentendo di fatto l'alibifornito da Totti alla polizia e confermato dalla tata, come riporta la Repubblica nell'edizione romana di questa mattina.

La piccola anche più avanti continua a dire di trovarsi da sola in casa. "Io c'ero – avrebbe invece sostenuto ancora la tata – Ero al piano di sopra a stirare: c'è una scalinata che porta a due stanze, ma non li ho sentiti. Magari non le hanno detto che ero arrivata", ha poi concluso. E sulla bambina che mostra la casa vuota ha aggiunto: "Non mi sono accorta di niente".

Nella vicenda restano diversi punti ancora da chiarire. Secondo la Procura, Totti e Bocchi avrebbero lasciato da soli i bambini, fra i 7 e gli 11 anni, dalle 21 alle 24 e, soltanto in seguito, avvisati di quanto stava accadendo, si sarebbero preoccupati di chiamare la tata prima dell'arrivo della polizia.

Sul caso i pm hanno chiesto l'archiviazione sulle accuse di abbandono di minore: non ci sarebbe stato un pericolo concreto per i bambini. Ma Blasi non è dello stesso parere. Il primo dicembre una maxi-udienza deciderà se confermare o meno la richiesta di archiviazione. "Il tutto è strumentale alla controversia civile", ha poi conclusol'avvocato di Totti, Gianluca Tognozzi.