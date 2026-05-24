Medico va a visitare una paziente in casa a Sora, il cane lo azzanna a una coscia

Paura a Sora dove un dottore chiamato da una paziente per delle visite a casa è stato azzannato dal cane della donna: denunciata.

Paura a Sora dove un uomo è stato azzannato alla coscia da un cane, mentre stava entrando in un'abitazione. I fatti risalgono a qualche tempo fa. Il malcapitato, di professione medico, era stato chiamato dalla proprietaria di casa (e del cane) per chiedere una visita a domicilio. La donna aveva accusato dei malesseri e aveva chiesto al dottore di raggiungerla a casa. Una volta raggiunta l'abitazione, però, il medico si è trovato davanti l'animale che lo ha azzannato. A mesi dai fatti, la proprietaria del cane è stata denunciata dagli agenti della polizia di Stato.

Cane azzanna il medico: era arrivato a casa della paziente per una visita domiciliare

I fatti, come anticipato, risalgono ad alcuni mesi fa. Era una serata di febbraio quando, verso le ore 22, il medico ha raggiunto l'abitazione della paziente per prestare assistenza domiciliare. Una volta raggiunta l'abitazione, è stato fatto entrare nel cortile della casa. Ed è stato lì che ha avuto l'amara, ma soprattutto dolorosa, sorpresa. Una volta effettuato l'accesso nella proprietà, all'interno del cortile dell'abitazione, si è trovato davanti un cane.

L'animale, vedendo entrare lo sconosciuto all'interno dei confini dell'abitazione, è entrato in forte stato di agitazione e non ci ha pensato due volte: è corso verso il malcapitato dottore e lo ha azzannato a una coscia, procurandogli delle ferite.

La denuncia degli agenti di polizia: denunciata la proprietaria del cane

Dopo mesi dai fatti, qualche giorno fa la donna è stata denunciata. A far scattare la denuncia gli agenti della polizia di Stato. Una volta analizzato i fatti, gli agenti sono giunti alla conclusione secondo la quale la donna non avrebbe vigilato sull'animale: dopo aver a lungo esaminato la situazione, gli agenti hanno ritenuto la donna responsabile dei fatti poiché non sarebbe stata in grado di evitare che il cane mordesse e procurasse le ferite al dottore che, invece, era arrivato a casa sua in suo aiuto. Così per lei è scattata la denuncia per il reato di lesioni colpose.