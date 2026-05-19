Convalida biglietti Tap&Go, la truffa via sms. Atac: “Non siamo noi, non cliccate sul link”

Falso avviso sui biglietti tap&go di Atac: un messaggio invita a cliccare sul link, ma è un tentativo di truffa. La municipalizzata dei trasporti: “Non cliccate, faremo un esposto”.

"Attenzione! Convalida Tap&Go incompleta. Rischio multa. Confermi ora". Ma è un tentativo di truffa. A rendere noto la falsità dell'avviso è stata la stessa municipalizzata dei trasporti Atac che mette in guardia viaggiatori e viaggiatrici: "Avvisiamo i clienti che da qualche ora sta circolando un falso avviso, non cliccate sul link", sottolineano, precisando ai destinatari che non devono cliccare sul link. "Atac non invia mai sms ai clienti per Tap&Go", scrivono ancora in una nota.

Il falso avviso via sms per conto di Atac

Secondo quanto esplicitato da Atac, il messaggio arriva via sms, come nell'immagine in apertura. Si tratta di poche righe in cui il mittente del messaggio invita il destinatario a cliccare su un link. Difficile dire quale finestra apra e, soprattutto, quale sia lo scopo di tale richiesta: non è da escludere che si tratta di un tentativo di truffa per rubare dati sensibili come password, numeri di carta di credito, codici bancari o dati personali. Vista la natura dell'evento, Atac ha già fatto sapere che farà un esposto alle autorità competenti per segnalare il tentativo di truffa.

La nota di Atac: "Non siamo noi, non cliccate sul link"

A rendere noto il tentativo di truffa è stata la stessa municipalizzata dei trasporti per cercare di aiutare i propri clienti e metterli in guardia dal pericolo che si cela dietro all'sms.

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"Atac avvisa i clienti che da qualche ora sta circolando un falso avviso. Molti clienti hanno ricevuto sul cellulare questa scritta: Attenzione! Convalida TAP&GO incompleta. Rischio multa. Confermi ora: https : // rome atac. help / pay – si legge nella nota diramata dalla municipalizzata dei trasporti – Si tratta di un messaggio che ATAC non ha mai diramato. Si tratta di un messaggio fake che cela un tentativo di phishing", sottolineano da Atac.

"Atac non invia mai sms ai clienti per Tap&Go.Non cliccare assolutamente sul link e rivolgersi ai canali ufficiali di Atac raggiungibili dal sito atac.roma.it, in caso si abbia bisogno di informazioni e assistenza. Atac farà un esposto alle autorità competenti per segnalare questo tentativo di truffa a danno dei propri clienti", si conclude.