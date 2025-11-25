Noemi Bocchi indagata per aver lasciato la figlia più piccola di Totti sola in casa: sotto accusa anche la tata

Francesco Totti e Noemi Bocchi (Fonte: La Presse)

Oltre a Francesco Totti, anche Noemi Bocchi sarebbe indagata per abbandono di minore. Entrambi sono accusati di aver lasciato da soli in casa i due figli di Bocchi e la figlia di Totti, avuta insieme all'ex moglie Ilary Blasi. E proprio la conduttrice ha fatto partire le indagini presentando una denuncia per abbandono di minore. I fatti contestati sono avvenuti il 26 maggio 2023 quando Totti e Bocchi hanno deciso di uscire fuori a cena lasciando a casa i tre figli di 7, 9 e 11 anni.

L'accusa di abbandono di minore

Dopo la denuncia presentata da Blasi, sono partite le indagini. La Procura di Roma aveva deciso di archiviare le accuse, ma gli avvocati della conduttrice si sono opposti. Oltre a Totti e Bocchi, che come riportato dal quotidiano La Repubblica sono accusati di abbandono di minore, sarebbe finita sotto inchiesta anche la tata. Quest'ultima perché avrebbe dichiarato il falso sostenendo che, in quei momenti, si trovasse nell'appartamento. Inoltre un dirigente di polizia, che avrebbe avvertito l'ex capitano della Roma dell'arrivo di una volante sotto casa così da consentirgli di rientrare in tempo.

La dinamica dei fatti

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 26 maggio 2023 Isabel era affidata al padre. La madre, durante una telefonata, si sarebbe accorta che la piccola era sola in casa e avrebbe avvisato l'ex compagno e la madre. Quest'ultima, alle 22.56, ha chiamato il 112 affermando che i tre bimbi erano soli in casa e che era preoccupata perché la nipote, in passato, aveva avuto una crisi respiratoria. Ha chiesto quindi un controllo.

Alle 23.20 è poi arrivata una Volante, che però è rimasta nel piazzale perché intenzionata ad aspettare personale femminile. Nel frattempo un dirigente di polizia avrebbe avvisato la As Roma. Dopo un giro di telefonate, sarebbe stato avvisato Totti. Alle 23.50, il figlio maggiore della coppia Totti-Blasi sarebbe arrivato sotto casa e sarebbe salito nell'appartamento. Alle 23.57 sarebbe poi arrivata la tata, che vive nello stesso palazzo. La donna sarebbe entrata nell'appartamento e, successivamente, avrebbe detto agli agenti di essere rimasta lì dalle 21 a mezzanotte. Parole che non sarebbero però vere.

La richiesta di archiviazione

Nonostante tutto questo, la Procura ha comunque richiesto l'archiviazione perché sostiene che i minori non abbiano corso un pericolo concreto. I legali di Ilary Blasi hanno però scelto di opporsi affermando che non vi fosse alcun incarico formale alla tata, che la figlia non fosse con gli altri due bimbi ma vagasse sola per l'appartamento e che per almeno 40 minuti nessun adulto era presente. Inoltre, la polizia non sarebbe salita tempestivamente e Totti avrebbe impiegato quasi 30 minuti prima di rientrare dopo aver ricevuto l'avviso. Condizioni che, secondo gli avvocati, avrebbero messo in pericolo la piccola.