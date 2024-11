video suggerito

Perché Ilary Blasi ha denunciato Francesco Totti per abbandono di minore I fatti risalgono a un anno fa. Quando i poliziotti hanno bussato a casa Totti però ad aprire è stata la baby sitter. Altri due gli episodi segnalati da Ilary Blasi. E l’ex capitano della Roma potrebbe decidere di sporgere una controdenuncia per calunnia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Ilary Blasi ha denunciato l'ex marito Francesco Totti per abbandono di minore. Le forze dell'ordine sono arrivate in casa dell'ex capitano della Roma dopo la telefonata della show girl. Blasi ha chiamato il commissariato di Ponte Milvio spiegando di essere preoccupata perché, in casa Totti, la figlia Isabel di otto anni era stata lasciata da sola. Ma quando i poliziotti arrivano e citofonano all'abitazione trovano la baby sitter. Da quanto si apprende Blasi avrebbe saputo che l'ex marito era fuori a cena, e avrebbe avuto informazioni che la bambina era stata lasciata sola in casa dopo averle telefonata all'abitazione dell'ex coniuge.

La vicenda è raccontata oggi sulle pagine del quotidiano il Messaggero. Si aggiunge così un capitolo alla separazione tra Totti e Blasi, perché la segnalazione potrebbe far partire comunque un'inchiesta (il reato di abbandono di minore la Procura può procedere d'ufficio), e l'ex calciatore potrebbe scegliere di avanzare una controdenuncia per calunnia.

I fatti risalgono circa a un anno fa, nel pieno della separazione. Per i tre figli Christian, Chanel e appunto Isabel, la più piccola, il giudice ha deciso per l'affido condiviso. Secondo quanto recita l’articolo 591 del Codice Penale chi è legalmente responsabile del minore ha l'obbligo di non lasciarlo da solo in assenza di un adulto, quindi anche l'eventuale presenza della sorella maggiore Chanel di 17 anni non sarebbe a rigore di legge sufficiente.

Ma la telefonata che ha fatto arrivare i poliziotti a bussare a casa Totti non sarebbe la prima segnalazione di questo tipo da parte di Ilary Blasi. Già i legali della presentatrice avevano segnalato altri due episodi, nel quale Isabel sarebbe stata lasciata da sola a casa e in hotel.

Separazione Totti Blasi: lo scontro sull'assegno di mantenimento

Insomma le controversie legate alla separazione tra i due, che al momento vertono soprattutto sull'entità dell'assegno di mantenimento versato da Totti all'ex moglie (a oggi di 12.000 euro che Blasi vorrebbe vedere aumentare di almeno 6.000 euro), al contrario Totti è pronto a chiedere di abbassarlo, e per questo sarebbe pronto a chiamare in aula Alessia Solidani e Cristiano Iovino, la prima stylist e amica di lunga data di Blasi, il secondo l'uomo con il quale avrebbe secondo Totti avuto una relazione nel 2021. Ora un procedimento penale e una controdenuncia potrebbero inasprire ulteriormente gli animi.