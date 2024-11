video suggerito

Francesco Totti indagato dopo la denuncia per abbandono di minore di Ilary Blasi: cosa è successo Indagini in corso dopo la denuncia di Ilary Blasi nei confronti di Francesco Totti secondo la quale avrebbe lasciato da sola in casa la figlia più piccola della coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it



Avrebbe lasciato la figlia sola in casa per uscire a cena fuori con la nuova compagna, Francesco Totti, così è scattata la denuncia. Ma gli inquirenti vogliono vedere chiaro sulla vicenda. Secondo il verbale dei poliziotti arrivati non appena scattato l'allarme nella casa di Vigna Clara, dove si trovava la più piccola dei tre figli di Totti e Blasi, insieme a lei avrebbero trovato, invece, una baby sitter.

Nel frattempo, per cercare di ricostruire realmente cosa sia successo in quella fatidica serata, gli inquirenti hanno acquisito il verbale del sopralluogo avvenuto al momento stesso della segnalazione, non è escluso che possa presto essere ascoltata anche la babysitter che si trovava con la piccola, come persona informata sui fatti.

Francesco Totti indagato per abbandono di minore

I fatti risalgono a circa un anno e mezzo fa quando, in videochiamata, la bambina che oggi ha 8 anni avrebbe rivelato alla mamma si trovarsi da sola in casa, mentre il papà era andato a cena fuori. Basandosi su quanto detto dalla bambina e dalle immagini che aveva visto tramite lo schermo del telefono, della piccola da sola in una delle tante stanze dell'attico di Vigna Clara, Blasi allarmata ha telefono al 112 per inviare una segnalazione, preoccupata che la bambina potesse trovarsi in una situazione di pericolo.

L'arrivo degli agenti

Gli agenti della polizia si sono immediatamente recati nella zona di Vigna Clara e hanno bussato alla porta dell'appartamento per verificare ciò che stava realmente accadendo. Ma ad aprire la porta è stata proprio la baby sitter, come hanno spiega la difesa di Francesco Totti. Nel verbale, come riporta il Messaggero, appare evidente e verificata la presenza di un adulto in casa. Poco dopo, inoltre, non appena appreso di ciò che stava accadendo, sarebbe rientrato anche lo stesso Francesco Totti.

Le indagini in corso

Nonostante questo, Ilary Blasi ha sporto denuncia contro l'ex: così la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sul caso. La piccola, avendo 8 anni, non può restare senza una persona maggiorenne in casa (una situazione che, invece, non si verifica, invece, per gli altri fratelli dato che uno è maggiorenne e l'altra 17).

Da chiarire con certezza cosa sia successo. Il reato di abbandono di minore, quello di cui è accusato Francesco Totti, perseguibile d'ufficio, prevede una pena da 6 mesi a 5 anni. Qualora si trattasse di accuse infondate, potrebbe essere lo stesso storico capitano della Roma a denunciare la showgirl per calunnia. In questo caso, invece, si rischia la reclusione da 2 a 6 anni.