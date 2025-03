video suggerito

Omessa dichiarazione dell'Iva, la procura chiede l'archiviazione per Francesco Totti Francesco Totti era indagato per il reato di omessa dichiarazione dell'Iva. Un debito da 900mila euro che l'ex capitano della Roma aveva saldato già prima dell'apertura del fascicolo di indagine a suo carico.

A cura di Enrico Tata

Francesco Totti (La Presse)

La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per Francesco Totti, indagato per il reato di omessa dichiarazione dell'Iva. Si trattava, stando a quanto ricostruito dai pm, di un debito di poche migliaia di euro che però era lievitato fino a 900mila euro tra sanzioni e interessi. La richiesta di archiviazione presentata ai giudici è dovuta anche al fatto che l'ex capitano della Roma ha saldato interamente il suo debito con il fisco.

Francesco Totti e il mancato pagamento dell'Iva

L'accusa nei confronti di Totti riguarda alcune apparizioni pubblicitarie per le quali l'ex calciatore non avrebbe aperto un'apposita partita Iva. Quegli spot sono stati infatti giudicati dai pm Vincenzo Barba e Stefano Pesci come "attività non occasionale". Come anticipato, si trattava di un debito di poche migliaia di euro, cresciuto negli anni tra interessi e multe.

In altre parole, l'ex capitano giallorosso non avrebbe pagato l'Iva sui compensi ricevuti per aver partecipato a pubblicità televisive, programmi ed eventi sportivi. Probabilmente, hanno ricostruito gli uomini della Guardia di Finanza, per un errore del commercialista. Una volta scoperto il problema, Totti avrebbe immediatamente saldato i suoi debiti e peraltro prima che i pm aprissero un fascicolo di indagine sulla vicenda.

Le indagini partite dalle accuse di Ilary

Stando a quanto si apprende, le indagini sono scattate a partire dalle testimonianze della ex moglie di Totti, Ilary Blasi, che ha accusato l'ex marito di sperperare il suo patrimonio sui tavoli del gioco d'azzardo. Secondo gli avvocati della presentatrice tv, tra il settembre 2020 e il settembre 2023, Totti avrebbe sperperato denaro soprattutto al Casinò di Montecarlo, dove avrebbe versato bonifici per un totale di 3.324.000 euro.