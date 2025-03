video suggerito

Paura per strada a Roma, albero crolla su un'automobile: cosa è successo Un albero è crollato su un'automobile parcheggiato in zona Marconi verso le ore 13.30. Paura per strada. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili urbani.

A cura di Beatrice Tominic

L'albero caduto su un'automobile parcheggiata, dal gruppo "Sei di Marconi se…"

Paura a Roma per un albero crollato su un'automobile che si trovava parcheggiata in zona Marconi. Il crollo è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, verso le 13.3o, in via Albert Einstein, una traversa di viale Guglielmo Marconi, a pochi passi da piazzale della Radio.

Albero crolla a due passi da viale Marconi: cosa è successo

A rendere noto l'accaduto è stato un utente del gruppo Facebook di quartiere "Sei di viale Marconi se…" con una fotografia scattata probabilmente da una finestra o da un terrazzo che si affaccia lungo la via. L'albero, fortunatamente una pianta non troppo grande, si è abbattuta su una delle automobili parcheggiate a spina di pesce lungo la via. E l'ha distrutta. La pianta che, come mostra l'immagine in apertura, appare totalmente sradicata dall'asfalto che la circondava, è crollata sull'automobile, distruggendo soprattutto la parte riservata alla persona alla guida.

Le reazioni sui social network

"Basta che non siano rimasti feriti i passanti", è il commento di qualcuno sotto all'immagine condivisa sui social network. "L'unico albero rimasto è caduto", si lamenta l'utente che ha fatto scattare l'allarme, mentre un altro ancora menziona direttamente il presidente e gli assessori dell'XI municipio: "Queste sono una strada e una via abbandonata dalle istituzioni, vero?"

L'arrivo delle autorità: cosa è successo

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del gruppo Marconi chiamati per svolgere i rilievi del caso sull'accaduto, visto che nel crollo sono rimaste coinvolte anche delle automobili parcheggiate. I rilievi sono ancora in corso. Fortunatamente per il momento non sembra ci siano persone rimaste ferite.