Incidente in via di Castel Fusano a Roma, auto si schianta contro un albero e si ribalta: morto un 42enne Tragedia sulla strada in via di Castel Fusano a Roma. Un 42enne è morto in un incidente, la sua auto si è schiantata contro un albero e si è ribaltata.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale in via di Castel Fusano a Roma, dove un uomo è morto a bordo della sua auto. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, sabato 5 luglio. La vittima è un quarantaduenne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

L'auto finita contro un albero si è ribaltata

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente il quarantaduenne era alla guida della sua auto, una Fiat Panda, e stava percorrendo via di Castel Fusano. Improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida, ha sbandato ed è finito contro un albero all'altezza del civico 154. La macchina dopo l'urto si è ribaltata.

L'impatto è stato violento e per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il decesso è sopraggiunto sul posto e non è stato possibile il trasferimento in ospedale. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.

Ipotesi incidente autonomo, auto sequestrata

Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Al momento pare che si tratti di un incidente autonomo, non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. L’auto è stata posta sotto sequestro per eventuali successivi accertamenti. Terminate le verifiche sul posto, la salma del quarantaduenne è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria e la strada rimessa in sicurezza.