Strade chiuse e bus deviati a Roma il 10 e 11 luglio per la Conferenza per l’Ucraina: tutti gli orari

Modifiche alla viabilità previste per la giornata di oggi giovedì 10 e quella di domani, venerdì 11 luglio 2025 a Roma in occasione della Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina: divieti di sosta, strade chiuse e bus deviati.

Si tiene a Roma oggi giovedì 10 e domani venerdì 11 luglio la Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina. L'appuntamento è al Centro congressi de La Nuvola, sulla Colombo. Per permettere la massima sicurezza agli incontri è stata modificata la viabilità in tutte le zone vicine: dall'attivazione di un'area di sicurezza che circonda il centro congressi alle strade chiuse, dal divieto di sosta nelle vie limitrofe fino alla conseguenza, inevitabili, di autobus con percorsi limitati, cancellati o deviati. Ecco tutte le modifiche, , come fanno sapere da Roma Mobilità.

Zona Rossa a Roma per la Conferenza per l'Ucraina: le strade interessate e i varchi

Come anticipato, intorno al punto di incontro a cui sono attesi capi di Stato, Primi ministri e oltre quattromila esponenti del mondo dell'imprenditoria, è stata creata una zona rossa a cui possono accedere soltanto i residenti o persone dotate di un'autorizzazione idonea, dopo aver passato il controllo delle Forze dell'Ordine. All'evento prenderanno parte, in particolare, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, 9 capi di Stato, 6 primi ministri e 36 ministri. Sono attesi il presidente del Consiglio e, in occasione dell'evento conviviale in programma in serata, il presidente della Repubblica.

I provvedimenti sono stati organizzati al tavolo ad hoc con il prefetto Giannini: al piano stabilito collaborano anche le forze di polizia, i vigili del Fuoco e l'Ares 118. L'area rossa è delimitata dalla seguenti strade:

via delle Tre Fontane,

viale dell’Industria,

viale della Pittura,

viale dell’Arte,

viale della Musica,

via dell’Architettura,

largo Edmondo Bernacca,

via del Poggio Laurentino,

viale America,

via Cristoforo Colombo,

via delle Tre Fontane.

Chiusa al traffico via Cristoforo Colombo

A partire dalla mattina di giovedì 10 luglio è chiusa al traffico via Cristoforo Colombo nell'area dell'Eur. In particolare, nei due giorni di conferenza è previsto il divieto di transito sulle carreggiate centrali e le complanari nel tratto da largo Pella sino alle rampe di immissione e di uscita dalla Roma-Fiumicino. Vietato il transito anche da viale dell'Umanesimo a viale Africa e da qui a largo Pella e da piazzale 25 Marzo 1957 a viale dell’Umanesimo in direzione Centro, ad eccezione del trasporto pubblico. In arrivo dal Centro, pertanto, è obbligatoria l'uscita verso il Viadotto della Magliana

Divieti di sosta attivi: dove non si può parcheggiare

Per l'occasione in questi due giorni sono entrati in vigore i divieti di sosta in varie strade limitrofe. In particolare le vie coinvolte sono:

viale Asia da via Cristoforo Colombo a piazzale Pastore,

complanare Colombo da viale America a piazzale Marconi, direzione centro,

viale Lincoln da viale Asia,

via Stendhal da viale Asia a viale della Civiltà Romana,

viale Shakespeare,

viale Europa da viale dell'Arte a via Cristoforo Colombo,

viale Boston,

area parcheggio di piazzale dell’Industria,

piazza della Stazione Enrico Fermi,

viale della Civiltà del Lavoro, dalla Colombo a piazzale Kennedy,

piazzale Kennedy,

viale della Letteratura,

via Montaigne,

viale della Civiltà Romana,

viale dell’Arte tra viale Europa a viale della Civiltà Romana.

Conferenza per l'Ucraina, bus deviati e metro chiusa all'Eur

Subiscono delle modifiche alla viabilità e al servizio nelle giornata di giovedì 10 e venerdì 11 luglio anche i mezzi pubblici. Dalla mattina di giovedì 10 è chiusa la stazione Eur Fermi della Metro B.

Per alcune linee di bus che attraversano la zona sono previste modifiche o limitazioni di percorso, come spiega Atac. Per alcune è stato spostato il capolinea che si trova alla stazione Eur Fermi, ecco quali (in grassetto quelle notturne):

070,

30,

31,

73,

170,

671,

700,

705,

706,

709,

712,

714,

724,

762,

763,

767,

772,

771,

777,

778,

780,

791,

n705,

n070,

nMB,

nME.

Le linee 070, 709 e 712, inoltre, effettuano capolinea sul piazzale dell’Agricoltura, mentre le linee 700, 705, 706 e 772 effettuano la fermata di capolinea all'altezza della stazione Laurentina/Metro B.