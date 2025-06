Paura a Roma, turista esce di casa senza telefono per andare a fare la spesa e si perde in centro

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Paura a Roma dove un turista russo si è perso dopo essersi allontanato dall'appartamento in cui alloggiava con moglie e figlia per andare a fare la spesa. L'uomo, un anziano, è uscito di casa e ha provato a raggiungere uno dei supermercati più vicini all'abitazione scelta per trascorrere questa vacanza nella capitale. Ma non è più riuscito a tornare a casa. Ha perso l'orientamento e non è più riuscito a trovare la strada per rientrare e tornare dai familiari.

Esce dall'appartamento in cui alloggia e si perde: paura per un turista russo a Roma

In difficoltà dopo essere uscito di casa per andare a fare la spesa durante la sua vacanza a Roma, l'uomo non sapeva come ritornare verso l'abitazione in cui alloggiava con moglie e figlia in questi giorni nella capitale. Si trovava in difficoltà, da solo, in un Paese che non conosceva e di cui non parlava la lingua. Non poteva neanche raggiungere telefonicamente i familiari, poiché era uscito senza portare con sé il cellulare. Nonostante le difficoltà, l'uomo è riuscito a presentarsi presso il Comando Carabinieri di Roma Piazza Venezia.

L'arrivo in caserma per chiedere aiuto e un colpo di fortuna

Una volta raggiunta la stazione dei militari, l'uomo era disorientato e in grado di parlare solo in russo. Fortuna ha voluto, però, che uno dei carabinieri presenti in caserma fosse conoscitore della lingua russa. Anche se libero dal servizio in quel momento, il militare é intervenuto in supporto dei colleghi, riuscendo a tranquillizzare l'uomo.

"Sono arrivato a Roma ieri sera – gli ha raccontato l'uomo, ancora preoccupato – Sono uscito questa mattina per comprare qualcosa, ma non ho portato con me il telefono. Il nome della struttura in cui siamo con mia moglie e mia figlia non lo ricordo. E neanche la strada per rientrare".

Il turista ritrova la sua famiglia

I carabinieri si sono immediatamente attivati e, dopo una breve attività di ricerca, sono riusciti a rintracciare i familiari che, nel frattempo, avevano già inviato una segnalazione di allontanamento da parte dell'uomo, con una telefonata al 112. In questo modo sono riusciti a risalire all'indirizzo dell’appartamento del soggiorno e a riportare da moglie e figlia l'anziano.