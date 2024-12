video suggerito

Ilary Blasi denuncia Totti per abbandono di minore, l’ultima pista: “La tata è arrivata dopo” Le indagini su Francesco Totti non sono ancora chiuse. L’ultima pista: l’ex numero 10 della Roma avrebbe chiamato la portinaia prima dell’arrivo della polizia e le avrebbe detto di farsi trovare in casa insieme alla figlia Isabel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

221 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi ha denunciato l'ex marito, Francesco Totti, per abbandono di minore. Secondo l'accusa, avrebbe lasciato sola in casa la figlia minorenne Isabel. Quando sono arrivate le forze dell'ordine per verificare, tuttavia, insieme a lei c'era la tata. Tutto risolto? No, l'ex capitano della Roma è ancora indagato e le indagini non sono ancora chiuse, secondo quanto riporta La Repubblica.

Per il momento si tratta soltanto di un'ipotesi, ma gli investigatori stanno conducendo approfondimenti in merito. Quando l'ex calciatore giallorosso è stato avvisato dell'arrivo della polizia, avrebbe telefonato alla portinaia e le avrebbe detto di salire in casa e di farsi trovare all'interno insieme a Isabel.

In effetti, quando i poliziotti hanno bussato a casa Totti, Isabel era sicuramente in compagnia di un'adulta. E allora com'è possibile che la tata sia arrivata soltanto in un secondo momento? La spiegazione è semplice: dopo la segnalazione di Ilary, gli agenti sono arrivati subito sul posto, ma avrebbero atteso alcuni minuti prima di entrare all'interno dell'abitazione. Questo per consentire l'arrivo di una collega donna, ritenuta più adatta a interagire con la bambina.

Leggi anche Francesco Totti indagato per evasione fiscale: dai soldi degli spot a quelli spesi al casinò

In quel lasso di tempo, Totti avrebbe potuto chiamare la portinaia e chiederle di farsi trovare in casa. Al momento, come ricordato, si tratta soltanto di una ipotesi da verificare. Quella sera l'ex numero 10 della Roma era in pizzeria e sarebbe stato contattato da uno dei figli, che lo avrebbe informato di quanto stava accadendo.

La segnalazione alle forze dell'ordine è invece arrivata dopo una telefonata fatta da Ilary alla figlia Isabel, nella quale la piccola avrebbe affermato di trovarsi da sola in casa. Già in passato, stando a quanto si apprende, i legali della presentatrice avevano segnalato altri due episodi simili, con Isabel lasciata da sola a casa oppure in hotel.