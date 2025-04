video suggerito

Si perde a Villa Pamphilj: agenti rintracciano la signora Marina e la riportano dalla figlia Paura a Roma dove, in uno dei grandi parchi della città, si è persa la settantottenne Marina. A lanciare l’allarme sua figlia, non riuscendola più a trovarla. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

La signora Marina e gli agenti che l'hanno rintracciata nel parco.

Stava passeggiando insieme alla figlia a Villa Pamphilj, polmone verde nel centro città, quando si è persa. Era stata catturata dai sentieri del grande parco della capitale e dal suo fascino barocco di fontane e statue nel parco. Così si è allontanata, senza neppure accorgersene, dalla figlia. Quando si è resa conto di non essere più al fianco della figlia ha lanciato l'allarme. Paura per la signora Marina, una settantottenne arrivata a Roma in vacanza insieme alla figlia Julia dall'America.

Paura a Roma: settantottenne si perde fra le vie del parco

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, nella giornata di lunedì 14 aprile 2025, quando la signora Marina, turista americana di origine russe di 78 anni e la figlia Julia hanno deciso di visitare il parco di Villa Pamphilj per godersi una giornata fra storia e natura, godendo degli scorci offerti dal polmone verde della capitale, alcuni davvero molto suggestivi, come quelli che permetto di vedere anche il cupolone di San Pietro.

Mentre stavano camminando, però, ad un certo punto, la signora Marina si è persa. La figlia non l'ha più vista. Uscita completamente dal campo visivo di Julia, era come scomparsa nel nulla fra alberi e arbusti. E la preoccupazione per la madre è iniziata ad aumentare.

Leggi anche Rapina a mano armata nella villa di un imprenditore a Mentana, moglie e figlia chiuse in una stanza

La ricerca della signora Marina

Non appena si è accorta dell'assenza della mamma, Julia ha iniziato a cercarla. Non appena notata la presenza degli agenti, impegnati nell’ordinaria attività di controllo del territori, ha immediatamente chiesto un aiuto a loro. Così ad aiutare la donna nella ricerca della mamma sono intervenuti gli agenti delle Nibbio, le Volanti motomontate dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Agitata ha raccontato loro che stava cercando la mamma da oltre due ore, manifestando tutta la sua preoccupazione. Una situazione che dava pensiero alla donna, sapendo che la mamma con è in grado di comprendere la lingua italiana.

Il ritrovamento della signora Marina

Dopo aver chiamato un altro equipaggio Nibbio, gli agenti si sono divisi le zone di ricerca dell'area e hanno setacciato il grande parco alla ricerca dell'anziana. L'hanno poi ritrovata all'altezza di via di Porta San Pancrazio, riconoscendola grazie alla descrizione fornita dalla figlia. Le si sono avvicinati e, vedendola agitata e disorientata, hanno subito provato a tranquillizzarla. Poi l'hanno messa in contatto telefonico con la figlia: sentendo la sua voce, la signora Marina è esplosa in un pianto di gioia. E dopo una foto con gli agenti che hanno aiutato le due donne a ricongiungersi, è scattato l'abbraccio.