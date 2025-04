video suggerito

Edoardo ha 13 anni, Martina 18: i due giovani romani nominati da Mattarella Alfieri della Repubblica Martina Romiti si è distinta nel suo impegno contro le mafie e per la legalità tra i banchi di scuola e nel suo quartiere, Edoardo Levanja gioca con una squadra di baskin (ovvero di basket integrato), per stare insieme alla sua amica che ha una disabilità.

A cura di Redazione Roma

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha premiato 29 giovani cittadini che nel corso del 2024 si sono particolarmente distinti, nominandoli Alfieri della Repubblica. Sono ragazze e ragazzi che si sono impegnati nello studio, in attività artistiche o sportive, nel volontariato o nel compiere gesti ispirati dalla solidarietà e da un alto senso di solidarietà. Tra di loro ci sono anche due romani. Si tratta di Martina Romiti, 18 anni, e di Edoardo Levanja che di anni ne ha addirittura solo 13 e vive a Monterotondo con la famiglia.

Ma in cosa si sono distinti questi due giovani concittadini? Martina Romiti si è impegnata in prima fila nel contrasto alle mafie con l'associazione Libera. È stata premiata così "per la determinazione e la grinta con cui cerca di interessare i suoi coetanei sui temi della legalità e del contrasto alle mafie".Inoltre si è "fatta promotrice di eventi e approfondimenti sia nella scuola che nel quartiere in cui vive, coinvolgendo personalità della cultura e familiari di vittime innocenti delle mafie". Attorno a lei ha organizzato un gruppo di volontari per allargare e coordinare la partecipazione alle iniziative, coinvolgendo coetanei e compagni di scuola "legando i traguardi della legalità democratica con quelli della giustizia sociale".

Edoardo Levanja, classe 2012, è invece un campione di altruismo. Ha infatti deciso di iscriversi alla squadra di baskin, ovvero di basket integrato, per poter giocare e aiutare la compagna di scuola e amica con disabilità. "Una scelta, in controtendenza rispetto a quella di molti adolescenti, che non poteva passare inosservata mettendo in luce la grande maturità e attenzione di un ragazzo di soli 13 anni", si legge nelle motivazioni. E come dargli torto.