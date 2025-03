video suggerito

Rivoluzione parcheggi a Ponte Milvio, arrivano le strisce blu a pagamento L'Assemblea del XV Municipio di Roma ha approvato una delibera di giunta che chiede di introdurre le strisce blu, cioè i parcheggi a pagamento, nelle zone di Fleming, Ponte Milvio e Vigna Clara.

A cura di Enrico Tata

Arrivano i parcheggi a pagamento, cioè le strisce blu, nelle zone di Vigna Clara, Fleming e Ponte Milvio a Roma Nord, nel territorio del Municipio XV di Roma. O almeno questo è ciò che chiede l'Assemblea Municipale, che oggi ha approvato una delibera di giunta a prima firma dell'assessore al Commercio del quindicesimo municipio, Tommaso Martelli.

Le nuove regole prevedono la possibilità di parcheggiare gratuitamente due automobili per ogni residente. Ci saranno inoltre tariffe agevolate per i lavoratori, gratuità per le associazioni di volontariato, l'estensione nei giorni degli eventi allo Stadio Olimpico. Adesso la delibera passerà all'esame del dipartimento Mobilità e dell'assessorato.

"Il provvedimento "dà voce anche alle tante richieste dei residenti che lamentano l'abbandono di auto in lunga sosta e di molti commercianti, da tempo favorevoli alle strisce blu", ha commentato il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati. Secondo il minisindaco, inoltre, la sosta tariffata è "uno strumento utile, non certo uno stratagemma per fare cassa, come in questi giorni è stato definitivo dall'opposizione, che mi dispiace dirlo, al riguardo porta avanti polemiche populiste e non popolari, spesso superficiali e sempre antistoriche. I problemi vanno risolti, e vanno risolti guardando al futuro, grazie a strumenti e provvedimenti che possono cambiare il volto di un territorio rendendo la gestione urbana più sostenibile e la qualità della vita dei cittadini migliore".

"L'obiettivo è chiaro: favorire la rotazione dei parcheggi, a beneficio in primis dei commercianti, e riportare una regola nelle strade più congestionate del territorio. Questa delibera è un primo passo, non un punto di arrivo. Non possiamo chiedere ai cittadini di lasciare l'auto a casa senza garantire un servizio pubblico capillare, puntuale e affidabile. Per questo abbiamo vincolato l'approvazione della sosta tariffata anche a un impegno preciso sul potenziamento del trasporto pubblico", ha spiegato Giovanni Forti, presidente della Commissione municipale Mobilità.