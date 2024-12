video suggerito

Francesco Totti indagato per abbandono di minore: ora Ilary Blasi deposita un video in procura L’inchiesta partita dopo la denuncia di Ilary Blasi si arricchisce di una nuova prova: la registrazione di una video telefonata tra Chanel Totti e la mamma. Francesco Totti ha sempre sostenuto che a casa con le figlie quella sera ci fosse la baby sitter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'indagine per abbandono di minore a carico di Francesco Totti dopo la denuncia dell'ex moglie Ilary Blasi, ora si arricchisce di un filmato. I legali della presentatrice hanno infatti depositato agli atti un video. Si tratta della registrazione della vita chiamata tra la terzo genita Isabel – che all'epoca dei fatti aveva 7 anni – e la mamma. Blasi gli chiede di fargli fare un giro per la casa, con l'obiettivo di dimostrare che in quel momento non c'era la baby sitter, come ha sempre sostenuto Totti. Da quanto si apprende in effetti in quel momento la casa di Vigna Clara, Roma Nord, era apparentemente vuota. L'esistenza della nuova "prova" agli atti è riportata oggi in un articolo del quotidiano il Messaggero.

Totti a cena con Noemi Bocchi: le figlie sole in casa

Secondo l'accusa dunque, l'ex capitano della Roma quella sera, è il 26 maggio del 2023, sarebbe andato a cena fuori con la nuova compagna Noemi Bocchi lasciando la terzo genita sola in casa con la sorella Chanel, che all'epoca dei fatti aveva sedici anni. Quando la show girl attacca il telefono con la figlia più piccola, e dopo aver registrato tutto convinta che quel video gli tornerà utile contro l'ex marito, chiama i genitori e gli chiede di andare a controllare perché lei si trova a Milano. I nonni arrivano e citofonano, ma non risponde nessuno. Chiamano allora il 112, ma quando le volanti arrivano sul posto la mezzanotte è passata, Totti ancora non è rientrato in casa, e a rispondere questa volta c'è la baby sitter.

Caso Totti – Blasi: potrebbe essere ascoltata la portinaia

I poliziotti redigono il verbale che attesta che i minori non erano soli, ma non è finita: Ilary Blasi presenta in ogni caso denuncia, convinta che quello che è accaduto è l'ex numero 10, saputo dell'arrivo dei nonni e della polizia, abbia deciso di chiedere alla portinaia di andare a casa suae di aprire lei alle forze dell'ordine così da far apparire tutto in ordine. Ora sarà proprio la testimonianza della donna a chiarire il "giallo" ma, anche se confermasse la tesi della showgirl, questo potrebbe non bastare per portare Totti in tribunale: in casa era presente la sorella maggiore, e l'archiviazione potrebbe arrivare per la "tenuità" del fatto.