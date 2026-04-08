Otto cuccioli di cane chiusi in una busta di plastica a Monteverde su un bus: salvati dalla polizia

Sono stati salvati per caso, grazie all'intervento di una passeggera del bus a cui non è passata inosservata una donna che, salita a bordo, ha iniziato ad estrarre dal carrello che aveva con sé dei cuccioli di cane. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi a Roma, nel quartiere di Monteverde, nei giorni scorsi, sotto le festività pasquali, quando una donna ha fatto scattare l'allarme.

I cagnolini notati sul bus in condizioni di grave sofferenza: il salvataggio

Il salvataggio degli otto cuccioli si è verificato nei giorni scorsi, quando una passeggera a bordo di un autobus che stava transitando nel quartiere di Monteverde ha fatto scattare l'allarme. Il bus era fermo da qualche minuto al capolinea, come altri autobus della zona. Sembrava che tutto fosse normale, fino a quando una dei passeggeri non ha fatto scattare l'allarme.

La passeggera ha notato una donna salire a bordo con un carrello come quelli per fare la spesa. Una volta all'interno del bus, ha estratto dal carrello con modi bruschi un piccolo cucciolo di cane, visibilmente di tenera età.

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La scoperta degli otto cuccioli di cane a bordo del bus

A far scattare l'allarme è stata proprio la passeggera dopo essersi accorta che la donna aveva nel carrello altri cagnolini: in totale erano sette i cuccioli stipati, ammassati nello spazio ristretto e senza aerazione tanto da sembrare quasi indistinguibili, come fossero peluches uno sull'altro.

In breve tempo è stato chiaro: i piccoli erano visibilmente provati ed emettevano deboli lamenti. A quel punto la passeggera ha richiamato la proprietaria dei cani, ma non ha avuto l'effetto sperato. Ne è nata una discussione così accesa che è dovuto intervenire l'autista del bus che ha interrotto la corsa e ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Gli otto cuccioli e gli agenti che li hanno salvati.

Il tentativo di fuga e la presa in carico dei cuccioli

Una volta compresa la gravità della situazione, la donna con i cagnolini ha tentato di darsi alla fuga, ma sono stati proprio l'autista del mezzo e la passeggera a bloccarla fino all’arrivo degli agenti del XII Distretto Monteverde della polizia di Stato che sono saliti sul bus. Una volta a bordo, hanno subito verificato le condizioni dei cuccioli, riscontrando il loro stato di sofferenza riconducibile all'asfissia, poiché erano stati chiusi all'interno di una busta di plastica dentro al carrellino.

La donna, a quel punto, è stata immediatamente trasportata negli uffici di polizia e denunciata per maltrattamento di animali aggravato. Per la loro salvezza è stato determinante l'intervento degli agenti che, dando loro a proprie spese cibo e acqua per soccorrerli, hanno salvato le vite degli otto cuccioli. I piccoli, poi, sono stati affidati a una struttura specializzata dove saranno adottati da altre famiglie. Yutti, tranne una: la piccola Nina, chiamata così per "richiamare il suono delle sirene delle volanti", invece, è stata accolta negli uffici del XII Distretto Monteverde dagli stessi poliziotti.