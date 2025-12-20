Chi è Laura Casagrande, l’amica di Emanuela indagata sulla scomparsa: “False informazioni alla Procura”

Avrebbe fornito dichiarazioni false e contraddittorie. Un’amica di Emanuela Orlandi, Laura Casagrande, è indagata nell’inchiesta sulla sua sparizione.

Emanuela Orlandi, Laura Casagrande (Credit: Rai3)

Si chiama Laura Casagrande la donna indagata nell'inchiesta per la sparizione di Emanuela Orlandi. Ieri mattina è stata ascoltata a Piazzale Clodio, accompagnata dal suo avvocato, avrebbe fornito al pubblico ministero informazioni false, versioni contraddittorie al periodo precedente la sparizione della quindicenne vaticana, avvenuta il 22 giugno del 1983. Un nome quello di Casagrande, che viene iscritto nel registro degli indagati a distanza di quarantadue anni dai fatti.

Per la Procura, che sta passando al vaglio la sua posizione con le sue dichiarazioni incongruenti Casagrande avrebbe alimentato sospetti e tensioni investigative. Per completezza d'informazione precisiamo che un indagato è una persona nei confronti della quale sono in corso delle indagini preliminari da parte dell'Autorità giudiziaria, perché sospettata di aver commesso un reato, ma non ancora formalmente accusata.

A riportare la notizia è La Repubblica, Casagrande all'epoca dei fatti era un'amica di Emanuela e frequentavano la stessa scuola di musica. Risulta indagata nell'abito dell'inchiesta sulla sparizione di Emanuela Orlandi, per l'ipotesi di reato di false informazioni al pubblico ministero.

Le due adolescenti frequentavano la stessa scuola di musica, il Pontificio Istituto di Musica Sacra in piazza Sant’Apollinare, nel centro storico, a pochi passi da piazza Navona. Ascoltata in Commissione d'inchiesta presieduta da Andrea De Priamo a giugno del 2024, Casagrande ha rilasciato delle dichiarazioni diverse rispetto a quelle fatte anni prima. "La cosa che ho impressa di quel giorno è che non venne alla lezione di coro, era una delle ragazze con le quali avevo un pochino più legato e non la vidi arrivare o arrivò molto tardi". Nelle deposizioni precedenti aveva detto: "Io ed Emanuela dopo la lezione di Coro stavamo andando verso l'autobus, lei era dietro di me. Quando mi sono voltata una seconda volta, però, non c'era più".

Le indagini sulla sparizione di Emanuela Orlandi sono state riaperte a maggio del 2023, affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma, coordinati dal pubblico ministero Stefano Luciani. Gli investigatori lavorano sugli accertamenti di tutti gli atti relativi alla scomparsa di Emanuela. "Credo sia un elemento assolutamente interessante – così ha commentato la notizia della donna indagata a Fanpage.it l'avvocata Laura Sgrò, che assiste la famiglia Orlandi – Da parte nostra c'è fiducia negli inquirenti. Ora vediamo un attimo che succede, resteremo particolarmente attenti".