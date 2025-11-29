Tra Totti e suo figlio Cristian “tira una brutta aria”: l’ultima indiscrezione e quali sarebbero i motivi

Tra Francesco Totti e il figlio Cristian ci sarebbero nuove tensioni legate ai loro affari comuni. A pesare anche l’assenza dell’ex capitano alla festa dei 20 anni del primogenito e il silenzio sui social nel giorno del compleanno.

Negli ultimi mesi il nome di Francesco Totti è finito più volte al centro della cronaca tra questioni familiari, denunce e frizioni private diventate di dominio pubblico. E mentre il 2025 si chiude come uno degli anni più complicati della sua vita, arriva un nuovo retroscena che riguarda il rapporto con il primogenito Cristian.

L'ultima indiscrezione sulle tensioni tra padre e figlio

A far emergere la storia è il settimanale Oggi, che parla di un clima tutt’altro che disteso tra padre e figlio. Non si tratterebbe di questioni sentimentali o familiari, come quelle che hanno coinvolto Chanel e Isabel negli ultimi mesi, ma di lavoro. Totti e Cristian, infatti, sono soci in un progetto immobiliare ambizioso: un grande centro padel con palestre e piscine in via della Magliana, a Roma. Un investimento importante che, secondo il settimanale, avrebbe generato le prime vere incomprensioni tra i due. Un dettaglio che non è sfuggito agli osservatori più attenti riguarda il compleanno di Cristian: per i suoi 20 anni ha organizzato una festa nella villa dell’Eur, ma Totti non si è visto. Né, cosa altrettanto insolita, è comparso alcun messaggio sui social. Un silenzio che pesa, soprattutto perché l’ex capitano ha sempre condiviso pubblicamente momenti significativi con i figli.

In foto, Noemi Bocchi, Francesco Totti e Cristian

Rapporti freddi anche con la figlia Chanel

Le indiscrezioni parlano di “prime marette”, piccoli attriti che arrivano in un periodo già delicato per Totti, stretto tra un divorzio ancora al centro delle cronache e rapporti familiari in evidente fase di assestamento. E l’assenza alla festa del figlio maggiore, come anche la distanza emersa negli ultimi tempi con Chanel, sembra confermare che il momento non sia dei più semplici. La situazione, al momento, resta avvolta dal massimo riserbo: nessuno dei diretti interessati ha commentato. Ma i segnali di tensione, uno dopo l’altro, stanno componendo un quadro sempre più evidente.