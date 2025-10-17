Chanel Totti nel promo di Pechino Express in tailleur: è una business woman con gilet e bermuda

Chanel Totti sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, dove con Filippo Laurino farà parte della coppia de I raccomandati. Cosa ha indossato per le foto promo del programma?

A pochi mesi dal raggiungimento del diploma e della maggiore età, Chanel Totti è prontissima per dare il via alla sua carriera televisiva, provando così a ripercorrere le orme della mamma Ilary Blasi. Come annunciato da settimane, sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, quella dedicata a un viaggio in Estremo Oriente tra Indonesia, Cina e Giappone. Al suo fianco ci sarà l'amico Filippo Laurino, figlio di Graziella Lopedota, la manager delle star, e insieme formeranno la coppia de I raccomandati, visti i loro genitori "famosi". Cosa ha indossato Chanel per la foto promo?

Chanel Totti segue il trend del bordeaux

Destinata a diventare un'indiscussa icona fashion proprio come mamma Ilary, Chanel Totti ha dato il meglio di sé in fatto di stile nella foto promo di Pechino Express. Certo, il look non è proprio a tema "avventura" come richiede il programma vero e proprio, ma è chiaro che sapeva si trattava solo di uno shooting promozionale.

I concorrenti di Pechino Express

Per l'occasione Chanel ha seguito il trend del bordeaux, il colore simbolo dell'autunno, trasformandosi in una business woman in tailleur. Il completo che ha scelto, però, non è il classico power suit ma una versione rivisitata e super glamour con gilet e pantaloni bermuda coordinati. A completare il tutto non potevano mancare i tacchi, per la precisione un paio di sling-back color ciliegia con delle multi-fibbie sul collo del piede (sembrano essere il modello firmato Miu Miu).

Chanel Totti col completo bordeaux nel promo di Pechino Express

Francesco Totti contro la partecipazione di Chanel a Pechino Express

L'indiscrezione emersa nelle ultime ore sulla partecipazione di Chanel Totti a Pechino Express riguarda il papà Francesco Totti, che non sarebbe affatto d'accordo con questo debutto televisivo della figlia. Sebbene la 18enne sogni da tempo un futuro nel mondo dello spettacolo e della moda, la scelta non avrebbe convinto l'ex calciatore, che spera che la secondogenita non segua le orme della mamma. Ilary Blasi, al contrario, avrebbe sostenuto fin dall'inizio Chanel, soprattutto perché al suo fianco ci sarà Filippo, il figlio della sua storica manager. I rapporti tra Francesco Totti e sua figlia si sono fatti ancora più complicati dopo questa discussione? L'unica cosa certa è che a fine settembre la giovane influencer non ha voluto partecipare alla festa di compleanno del papà, lasciando insinuare dei duri screzi irrisolti.