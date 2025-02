video suggerito

Quando inizia Pechino Express 2025: la data della prima puntata su Sky Uno e le coppie nel cast Giovedì 6 marzo, in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now, inizia Pechino Express 2025. Con la conduzione di Costantino Della Gherardesca e Fru, nove coppie di concorrenti si sfideranno lungo la rotta 'Fino al tetto del mondo', dalle Filippine al Nepal. Ecco quante puntate sono, dove seguirle e il cast completo.

A cura di Elisabetta Murina

Svelata la data di inizio di Pechino Express 2025. Giovedì 6 marzo, in prima serata su Sky Uno e in Streaming su Now, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione, condotta da Costantino della Gherardesca e con l'inviato speciale Fru. Nove coppie di concorrenti affronteranno il viaggio ‘Fino al tetto del mondo', partendo dalle Filippine, attraversando la Thailandia e arrivando in Nepal.

Quando inizia Pechino Express 2025: le nuove puntate su Sky e Now

Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione di Pechino Express, condotta da Costantino della Gherardesca e dall'inviato speciale Fru. La prima puntata andrà in onda giovedì 6 marzo, in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now. Quest'anno i viaggiatori dovranno mettersi alla prova con la rotta dal titolo "Fino al tetto del mondo", che partirà dalle Filippine, attraverserà la Thailandia e arriverà in Nepal. Solo una delle nove coppie salirà sul gradino più alto del podio. L'anno scorso a trionfare erano stati i Pasticcieri, la coppia formata da Damiano e Massimiliano Carrara.

Le anticipazioni: i concorrenti e il viaggio fino in Nepal

Sono nove le coppie di viaggiatori che affronteranno la nuova rotta di Pechino Express 2025 nel sud est asiatico, dalle Filippine fino al Nepal attraverso paesaggi e culture uniche. Personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e dei social pronti a superare i propri limiti. Ecco chi sono le 9 coppie in gara

I Primi Ballerini: Virna Toppi e Nicola Del Freo

Gli Spettacolari: Scintilla e Federica Camba

I Magici: Jey e Checco Lillo

Le Atlantiche: Ivana Mrázová e Giaele De Donà

I Medagliati: Jury Chechi e Antonio Rossi

Gli Estetici: Giulio Berruti e Nicolò Maltese

I Cineasti: Nathalie Guetta e Vito Bucci

I Complici: Dolcenera e Gigi Campanile

Le Sorelle: Samanta e Debora Togni