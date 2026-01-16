Il nuovo taglio di capelli di Skyler Eva: la figlia di Elisabetta Canalis sfoggia la frangia a tendina

Skyler Eva, la figlia nata dal matrimonio di Elisabetta Canalis con Brian Perri, sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e adorabile. Vive stabilmente a Los Angeles con la mamma e non di rado diventa protagonista delle sue Stories, dove viene immortalata mentre va a scuola, mentre si dà all'ippica o semplicemente mentre è con le amiche tra le strade americane. Nelle ultime ore ha ricevuto la visita del parrucchiere a casa e ha cambiato drasticamente look: ecco il risultato.

Skyler Eva chiama il parrucchiere a domicilio

Ogni volta che Elisabetta Canalis torna a Milano, fa visita a Niky Epi, il suo parrucchiere di fiducia, art director di uno dei saloni di Aldo Coppola. Nelle ultime ore, però, è stato quest'ultimo a volare a Los Angeles e a bussare alla porta dell'ex velina. Ad approfittarne è stata la figlia Skyler Eva, che si è fatta tagliare i capelli "a domicilio". Fin da quando è piccola, sfoggia una chioma lunga e bionda e, nonostante abbia pensato bene di rivoluzionare l'hair look, non ha rinunciato alle lunghezze. Felice di diventare protagonista delle Stories della mamma, si è lasciata immortalare prima e dopo "l'opera d'arte", rivelando un'acconciatura inedita.

Skyler Eva con Niky Epi

Il nuovo hair look di Skyler Eva

Per l'inverno Skyler Eva ha puntato tutto sulla frangia a tendina, ovvero un ciuffo corto che rimane aperto al centro della fronte. Per quanto riguarda la piega, ha optato per uno styling liscio, mettendo in risalto l'adorabile colore biondo. Per il prima e dopo, inoltre, ha aggiunto un tocco di rossetto matte sulle labbra, impressionando i fan per la sua incredibile somiglianza a mamma Elisabetta. Scommettiamo che da grande avrà tutte le carte in regola per seguire le sue orme? Al momento, però, ha ancora solo 10 anni, dunque per lei è ancora un po' troppo presto per pensare alla carriera.

Leggi anche Luna Marì ha un parrucchiere "personale": è papà Antonino che le cura i capelli lunghi e biondi