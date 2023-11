Ilary Blasi replica alle critiche dopo il documentario “Unica”: “Con Corona fu una coattata” Ilary Blasi legge in video una serie di critiche che le sono state rivolte dagli utenti dopo la pubblicazione del documentario Unica che racconta la sua versione sulla fine del matrimonio con Francesco Totti.

A cura di Stefania Rocco

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con il documentario “Unica” Ilary Blasi ha monopolizzato il catalogo Netflix, piazzandosi al primo posto tra i contenuti più visti e, soprattutto, più discussi in rete e fuori. Se Francesco Totti ha preferito non commentare (“Dicesse quello che vuole”, ha fatto sapere l’ex capitano della Roma), la conduttrice ci ha preso gusto e, dopo oltre un anno di silenzio, interrotto solo da qualche giorno, ha deciso di sbottonarsi su alcune delle curiosità avanzate dagli utenti e rispondere alle critiche che le sono state rivolte.

Su Netflix un altro filmato di Ilary Blasi

Blasi, ripresa dalle telecamere di Netflix, continua a fare promozione al suo documentario. L’ultima trovata la vede rispondere in video alle curiosità, ai complimenti e alle critiche degli utenti. Ride, ad esempio, leggendo il commento di uno spettatori che aveva scritto di lei “tra poco si trasformerà in Ivana Spagna”. “Può essere. Ciao, Ivana”, ha commento divertita Ilary per poi leggere le reazioni successive. In un altro caso un utente aveva fatto riferimento alla famosa lite con Fabrizio Corona al Grande Fratello, specificando che quel momento tv avrebbe meritato di essere studiato nei libri di storia. “Mi sembra un po’ esagerato. Che i ragazzi studiassero altro”, è stata la replica di Ilary, “Quella fu un po’ una coattata, come diciamo a Roma, sono venuta fuori un po’ naturale”. A un altro che invece aveva detto di trovarla arrogante e impaziente nella conduzione, Ilary ha risposto: “Non si può piacere a tutti. Cambia canale”.

La versione di Ilary Blasi raccontata nel documentario Netflix

Nel documentario “Unica”, Ilary Blasi ha raccontato la sua versione dei fatti a proposito della separazione da Francesco Totti. La conduttrice ha ribadito di non avere mai tradito il marito, limitandosi esclusivamente a prendere un caffè con un uomo che l’aveva incuriosita insieme a un’amica. Sostiene, invece, sia stato Totti il primo a tradire e di averlo fatto coinvolgendo la figlia Isabel, che avrebbe portato con spettacolo più volte a casa di Noemi Bocchi all’epoca in cui il matrimonio con Blasi non era ancora terminato. Ha ammesso di essersi affidata a un investigatore privato affinché la aiutasse a ottenere le prove del tradimento di Totti e ha rivelato che Francesco le avrebbe chiesto di smettere di lavorare, di usare i social e di vedere un’amica per poter sperare di recuperare il loro matrimonio.