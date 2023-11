Francesco Totti sul racconto di Ilary Blasi nel documentario Unica: “Faccia e dica ciò che vuole” Dopo l’uscita del documentario “Unica”, in cui Ilary Blasi ha raccontato per la prima volta la separazione da Francesco Totti, il calciatore ha lasciato l’Italia. Poi ha commentato con poche parole la vicenda, mostrandosi disinteressato: “Faccia e dica ciò che vuole”.

A cura di Elisabetta Murina

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi ha raccontato la sua verità sulla separazione da Francesco Totti. Nel documentario Netflix Unica, la conduttrice ha parlato del caffè preso con un altro uomo, dell'investigatore privato assunto per seguire l'ex marito, senza tralasciare gli incontri di lui con Noemi Bocchi, che hanno poi portato alla fine del loro matrimonio. Mentre la conduttrice parlava per la prima volta, il Capitano ha scelto di lasciare l'Italia, commentando con poche parole l'accaduto.

Il commento di Totti sul racconto di Ilary Blasi

Totti, alle accuse lanciate dalla ex moglie, risponde con l'indifferenza. Dopo l'uscita di Unica il calciatore ha lasciato l'Italia ed è volato in Cina, a Wuhan, per l'All Star Game con Roberto Baggio e altre leggende del calcio. Non ha visto l'intero documentario, ma sembra essersi limitato al trailer. Ha scelto di non addentrarsi in commenti sulla vicenda, rimanendo generico con un: "Faccia e dica quello che vuole", come ha raccontato il Corriere della Sera. La sua posizione sembra essere quindi il menefreghismo e la superiorità, la volontà di ridurre al minimo i contatti con Blasi e con l'intera vicenda. La prossima udienza è fissata per il 24 gennaio, mentre il 4 dicembre l'ex coppia sarà di nuovo in tribunale per la causa bis sui Rolex.

La versione dei fatti raccontata da Ilary Blasi

Nel documentario Unica, Ilary Blasi ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Francesco Totti, sposato nel giugno del 2005 e padre dei suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Il tutto è nato più di un anno fa, quando l'ex capitano della Roma ha scoperto sul suo telefono alcuni messaggi da un altro uomo, che lo hanno portato a credere che lei lo stesse tradendo. "Era solo un caffè. Avrebbe dovuto credermi visto che in 20 anni sono sempre stata io a dover credere a lui. Mi sentivo in colpa, continuava a ripetermi che lo avevo ucciso dentro", ha raccontato in lacrime. Poi la crisi negata a Verissimo, l'investigatore privato per avere delle prove del tradimento di Totti con Noemi Bocchi, oggi sua attuale compagna, con cui la relazione sembra procedere a gonfie vele. Non solo: una battaglia sugli ormai celebri Rolex e su borse e scarpe di lusso, in parte ancora in corso.