La reazione di Totti alle rivelazioni di Ilary Blasi nel documentario Unica: ha lasciato l’Italia La versione di Ilary Blasi sulla fine della relazione ventennale e del matrimonio con Francesco Totti è raccontata nel docufilm Unica. L’ex capitano per adesso tace, è volato all’estero.

Totti tace per adesso. Non c'è commento a corredo del racconto di Ilary fatto in Unica sulla fine del loro matrimonio.

Silenzio. Un viaggio al di là della Grande Muraglia per un evento in Cina assieme ad altri ex calciatori dopo la presenza all'Olimpico in occasione della convention del re delle farine, Casillo. L'agenda di Francesco Totti è fitta di appuntamenti, lascia trapelare nulla rispetto alla verità sulla fine del matrimonio che Ilary Blasi ha messo in pubblica piazza attraverso il docufilm Unica trasmesso su Netflix. Iconico e beffardo il titolo della pellicola che richiama alla memoria la dedica dell'ex capitano alla consorte scritta su quella t-shirt che, a rivederla oggi, è il simulacro di una storia d'amore finita malissimo.

L'ex ‘dieci' della ‘magica' tiene stretto riserbo. E come lui anche le persone a lui più vicine. Quando e se avrà qualcosa da dire, lo farà. Se riterrà opportuno rispondere, sceglierà il tempo, il modo e il mezzo più efficace a livello di comunicazione perché passi anche la sua ricostruzione di una favola senza lieto fine.

Ilary Blasi ha raccontato a Netflix la fine della relazione e del matrimonio con Totti.

A giudicare dagli accenti utilizzati e dall'esposizione dei fatti è certo che la narrazione scelta da Ilary per parlare della separazione, raccontare del gelo calato nella coppia e del tradimento subito, del giuramento fattole che tutte quelle voci su presunte relazioni erano solo frottole, della scoperta di Noemi Bocchi e della disillusione di avere accanto un uomo ormai diverso da quello conosciuto 20 anni prima, sembra andare in direzione opposta rispetto alle intenzioni di Totti.

L'ultimo riferimento al rapporto logoratosi fino a strapparsi risale a un'intervista di qualche settimana fa quando, parlando del futuro e della vita privata che fu, mandò un messaggio molto chiaro augurandosi di "trovare il giusto equilibrio per proteggere i figli. Ma so che non è facile". Una mano tesa e un'altra per fare i conti col passato ma, a giudicare dalle parole di Ilary ci vorranno tempo (abbastanza), diplomazia (proverbiale), pazienza (quasi biblica) per chiudere definitivamente un'esperienza di vita profonda.

Francesco Totti per adesso tace rispetto a quanto emerso nel docufilm e alla narrazione della ex moglie.

"Non ho mai parlato di tutta questa storia. È la prima volta che lo faccio. A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, altre volte sbagliato", sottolinea Ilary che appare commossa e molto provata nella sequenza su Netflix dove prova a spiegare tutto, smontare e smentire perfino la storia di quel caffè preso assieme alla sua amica Alessia e di un presunto ‘ragazzo' che era nella sua vita.

Nega tutto, che non c'è stato mai niente. Tutto vero invece quel che un investigatore aveva riscontrato sulla infedeltà di Totti: le aveva detto che sarebbe uscito per una cena, la sua auto era parcheggiata sotto casa di Noemi, attuale compagna. "Lo metto all’angolo, ammette il tradimento ma ne parla come di una frequentazione leggera… era bravo a dire cazzate". Fin qui la versione di Ilary, che pure s'è rifatta una vita assieme al nuovo compagno, Bastian Muller. Lei a New York a festeggiare l'anniversario della nuova storia d'amore, Totti in Cina dall'altra parte del mondo (come spiegato dal Corriere dello Sport). Mai così lontani, mai così vicini. L'una parla, l'altro tace (per ora).