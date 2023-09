Totti in trionfo a Wuhan, l’intervista è surreale: “La capitale della Cina? Oncomcons” Eccezionale bagno di folla per Francesco Totti in visita in Cina, l’ex capitano della Roma dimostra ancora una volta la sua straordinaria genuinità in un’intervista con una influencer cinese.

A cura di Paolo Fiorenza

Francesco Totti ha festeggiato ieri il suo 47simo compleanno, circondato dai suoi affetti più cari tra cui i figli e la nuova compagna Noemi Bocchi, che ha postato su Instagram alcuni momenti della festa organizzata per l'ex capitano della Roma.

Francesco Totti con la figlia Isabel durante la sua festa di compleanno

Sempre amatissimo in maniera trasversale a sei anni dal suo addio al calcio, Totti ha una popolarità smisurata anche all'estero, alimentata dall'empatia spontanea che dimostra in ogni occasione, oltre alla sua storia di fuoriclasse col pallone tra i piedi. Nei giorni scorsi il campione del mondo del 2006 è stato in Cina – a Wuhan per un evento – e il bagno di folla è stato eccezionale, pari all'affetto dimostrato dai tifosi locali che lo hanno accolto.

Il tutto è stato documentato da tre video pubblicati su TikTok da una seguitissima influencer e creator cinese, Liz Liang. Nel primo filmato, la giovane dà conto dell'arrivo dei fan di Totti al palazzetto dove si svolge l'evento, non prima di aver svelato di aver volato più di 1000 chilometri per vedere il suo idolo dal vivo. I tifosi sulle tribune inneggiano al Pupone, impazzendo dopo il suo ingresso. C'è anche un fuori programma, con un giovane che irrompe sul palco per abbracciarlo.

"Ti amo Francesco", "Un capitano, c'è solo un capitano", "Sono contento che sei a Wuhan", si sforzano di dire in italiano alcuni tifosi intervistati all'uscita da Liz. Lingua italiana che la stessa Liang ha imparato abbastanza bene proprio in vista di questo incontro atteso da una vita, come lei stessa spiega in un altro video, svelando la grande passione per il romanista: "Avevo scritto il suo nome dappertutto sui miei libri di liceo".

Ma è il terzo video caricato su TikTok che esalta la disponibilità di Totti e la sua grande genuinità, rimasta immutata negli anni a dispetto dei tanti successi sportivi e dell'essere diventato un'icona globale. L'intervista di Liz è davvero surreale, a cominciare dallo stato di confusione della giovane: "Io che studio da 10 anni l'italiano per Francesco Totti, ma quando parlo con lui non capisco più niente".

Il dialogo è un piccolo esame per il Capitano, a cominciare con la domanda su quale sia la capitale della Cina, quesito al quale Totti risponde con un incomprensibile "Oncomcons", forse intendendo Hong Kong. Poi si passa alla sua città cinese preferita e qua Francesco risponde "Wuhan", in ossequio a chi lo ospita. Poco chiara la risposta quando gli chiede di nominare tre piatti cinesi (sembrano parole a caso), al punto che Liz si chiede "perché non ne conosce neanche uno".

Sincero come sempre Totti quando dice che non conosce neanche un calciatore cinese, mentre l'intervista va avanti tra le risate della Liang ("io non sto capendo nulla, veramente, ragazzi aiutatemi"), fino alla degna conclusione. "Ma secondo te va bene così?", gli chiede l'influencer. Totti fa spallucce e ride, come a dire: "E che ne so io?".