Documentario su Ilary Blasi, Chanel Totti alla madre: “Sono orgogliosa della donna che sei” Chanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, manifesta pubblicamente il suo sostegno alla madre dopo l’uscita del documentario Unica su Netflix.

Con un dirompente documentario pubblicato da Netflix, Ilary Blasi ha raccontato la sua versione a proposito della fine della sua lunga storia d’amore con Francesco Totti. La conduttrice dell’Isola dei famosi ha svelato che a determinare l’inizio della cascata di eventi che ha portato l’ex coppia più influente di Roma ad annunciare il divorzio è stato l’incontro con un altro uomo – “abbiamo fatto un po' le cretine ma era solo un caffè”, ha specificato Ilary – cui è seguito il tradimento di Totti con Noemi Bocchi. Una vicenda diventata dolorosa per tutti i protagonisti di questa storia e della quale Ilary ha deciso per la prima volta di parlare pubblicamente a circa un anno dal momento in cui l’ex marito l’aveva accusata pubblicamente di averlo tradito (una versione dei fatti che Blasi contesta).

Il sostegno di Chanel Totti alla madre

A scegliere di sostenere pubblicamente la madre, che a più riprese non è riuscita a nascondere le lacrime mentre raccontava i dettagli celati dietro la decisione di divorziare, è stata Chanel, secondogenita di Ilary e Francesco Totti. La giovane ha pubblicato una Instagram story realizzata con un frame del documentario “Unica” a corredo del quale ha scritto: “Sono fiera della donna che sei. Ti amo”. Un messaggio di profonda vicinanza che dimostra ancora una volta quanto il divorzio tra Ilary e Totti non abbia avuto alcun impatto negativo sui loro figli, rimasti vicini a entrambi i loro genitori ai quali sono profondamente legati.

Il silenzio di Francesco Totti

A evitare di commentare il documentario è stato proprio Totti che non ha fatto alcun riferimento alla versione dei fatti resa nota da Ilary. L’ex capitano della Roma sta mantenendo un basso profilo e poche ore fa è volato all'estero. Solo qualche settimana fa, ad esempio, si era augurato di trovare un equilibrio con Blasi per il bene dei loro figli. Nessun commento nemmeno da parte dei protagonisti collaterali di questa vicenda, Bastian Muller e Noemi Bocchi, rispettivamente nuovi compagni di Ilary e Totti. La prossima partita sarà quella che i due ex coniugi si giocheranno in tribunale: sarà un giudice, infatti, a stabilire i termini e le condizioni del divorzio della coppia per che per oltre 20 anni ha fatto sognare l’Italia.