Ilary Blasi e Bastian Muller al battesimo del figlio di Melory, l'imprenditore ormai è uno di famiglia Ilary Blasi e Bastian Muller sono una coppia più che consolidata e lo dimostra il fatto che, ormai, sono insieme anche negli eventi più intimi delle rispettive famiglie. Il settimanale Chi, li ha beccati intenti a festeggiare il battesimo di John, l'ultimo figlio di Melory Blasi.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo le vacanze sulla neve in compagnia dell'amica Michelle Hunziker e dei rispettivi nuovi compagni, Ilary Blasi è tornata nella Capitale per festeggiare il battesimo di suo nipote John, ultimo nato di Melory Blasi. Una cena, in un ristorante piuttosto noto di Roma, addobbato per l'occasione, alla quale ha partecipato anche Bastian Muller. Il compagno, ormai, fa parte della famiglia a tutti gli effetti e, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, non gli sta affatto stretto un ruolo più definito, tanto è vero che scherza e coccola anche le figlie della sua compagna, presenti ovviamente ai festeggiamenti.

Bastian Muller con il piccolo John

Bastian Muller integrato nella famiglia di Ilary Blasi

Una coppia consolidata quella formata da Bastian Muller e Ilary Blasi, che hanno festeggiato anche un anno d'amore, con tanto di viaggetto dedicato, nei luoghi in cui tutto ha assunto una sfumatura diversa, a New York. E poi i weekend e le vacanze di Capodanno insieme, accompagnati in questo frangente anche dalla piccola Isabel che, ormai, è affezionatissima all'imprenditore tedesco. I fotografi del settimanale diretto da Alfonso Signorini hanno beccato i due intenti a ridere e scherzare, tra un bicchiere di vino e l'altro, immersi completamente nell'ambito familiare della conduttrice, tra le sorelle Melory, Silvia e i genitori Roberto e Daniela.

Foto del settimanale Chi

Il 36enne abbraccia la showgirl che si lascia andare a risate piene, di gusto, in cui sembra davvero felice. Non mancano, poi, i momenti dedicati al piccolo John, da poco battezzato e vero protagonista della festa. A questi scatti, poi, si aggiungono quelli che vedono Isabel spensierata tra le braccia di Bastian, che la coccola con affetto e anche Chanel, arrivata alla festa insieme al suo fidanzato Cristian Babalus, che abbraccia calorosamente il compagno della madre.

Bastian Muller con Isabel Totti a sinistra e Chanel a destra

Il libro di Ilary Blasi dopo Unica

Intanto, a distanza di poco più di due mesi dall'uscita di Unica, il docufilm di Ilary Blasi che racconta la fine della storia con Francesco Totti, è in arrivo in libreria Che Stupida. "Una storia di dolore e rinascita, la mia" si legge nell'annuncio pubblicato su Instagram, in cui si preannuncia un "finale inatteso". Probabilmente quel finale che include proprio Bastian.