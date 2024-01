Vacanze di Natale alle Maldive per Francesco Totti e Noemi Bocchi, le storie su Instagram Il cinepanettone di Francesco Totti e Noemi Bocchi si chiama Vacanze di Natale alle Maldive: le foto pubblicate da lei mostrano le lussuose vacanze nel paradiso tropicale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Altro che crisi. Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi l'amore va a gonfie vele. Il loro cinepanettone potrebbe chiamarsi Vacanze di Natale alle Maldive. È lì che la coppia si trova attualmente, dove sta trascorrendo questo periodo per le festività natalizie. Soltanto pochi giorni fa, l'ex capitano della Roma aveva lasciato un like alla foto di Ilary Blasi nel loro ristorante di famiglia. Un like che è diventato notizia, ma che adesso, con queste storie pubblicate sul canale di Instagram di Noemi Bocchi, viene inevitabilmente ridimensionato. Nessuna crisi all'orizzonte per Totti e Noemi. La foto romantica pubblicata da Noemi Bocchi è stata prontamente ricondivisa proprio da Francesco Totti.

Il viaggio raccontato su Instagram

La nuova Lady Totti ha pubblicato anche altre storie nelle quali si mostra insieme a tutta la famiglia. La coppia è stata alle Maldive con i figli di Noemi e con il fidanzatino della figlia più grande, Sofia Caucci, nata dalla relazione tra Noemi e il primo marito. Poi, altri ricordi come una sfida in moto d'acqua sempre con Totti e i fuochi d'artificio per Capodanno oltre alla lussuosa isola dove si sono stabiliti.

Una coppia sempre in viaggio

Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno viaggi sempre più frequenti. Solo il mese scorso, erano a New York proprio nella stessa città dove Ilary Blasi ha festeggiato il suo anniversario con Bastian. In quel viaggio, c'erano anche Isabel Totti e poi Sofia e Tommaso Caucci, i figli di Noemi Bocchi. Anche in quel caso, il viaggio fatto dalla coppia è stato a tema natalizio: tutta la famiglia si è fatta avvolgere dalla caratteristica atmosfera natalizia newyorchese. E poi, i luoghi iconici: Central Park, Times Square e l'Empire State Building. Tutto nel segno di questo grande amore travolgente che la coppia ormai vive in pubblico quasi due anni.