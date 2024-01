Amadeus invita Totti a Sanremo ma Ilary Blasi gioca d’anticipo: “Nel suo libro c’è una bomba” Mentre si fa strada l’ipotesi di un invito fatto recapitare da Amadeus a Francesco Totti per il prossimo Festival di Sanremo, Ilary Blasi gioca d’anticipo: nel suo libro sarebbe contenuta un’anticipazione bomba sul matrimonio finito con il Pupone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Per la prima volta nella storia della sua carriera, Francesco Totti potrebbe salire sul palco dell’Ariston. Secondo indiscrezioni sempre più numerose, il conduttore e direttore artistico del Festival Amadeus avrebbe invitato il Pupone a Sanremo 2024 in qualità di ospite nel corso di una serata ancora da concordare. Lanciata da TVBlog, l’ipotesi di un invito per Totti è stata confermata recentemente anche da Repubblica secondo cui “l’invito è partito”. La palla è adesso nel campo dell’ex capitano della Roma: Totti accetterà l’invito di Amadeus?

Ilary Blasi e la rivelazione bomba sul matrimonio con Totti

Il Festival, con l'eventuale presenza di Totti, comincerà solo il 6 febbraio. Intanto, Ilary Blasi ha giocato d’anticipo. Dopo il documentario Unica, realizzato con Netflix, la conduttrice dell’Isola dei famosi ha annunciato l’uscita del libro “Che stupida” che affronterà nuovamente il tema del suo matrimonio finito. Il libro uscirà il 30 gennaio e a presentarlo, il giorno dopo, sarà Francescas Barra. Proprio la giornalista, ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, ha solleticato la curiosità degli appassionati rivelando che la biografia di Ilary contiene una rivelazione bomba.

Francesca Barra: “Nel libro di Ilari Blasi c’è una bomba”

Nello studio della trasmissione condotta da Matano, Barra ha fatto sapere di non avere alcuna informazione a proposito dell’invito che Totti avrebbe ricevuto in vista del prossimo Festival di Sanremo. Ha però reso nota un’altra informazione che rischia di rendere più accidentata la strada dell’ex capitano della Roma verso il palco più prestigioso di Rai1: “Non so nulla di Francesco Totti al Festival di Sanremo. So solo che devo presentare il libro di Ilary, per il resto non so altro. Per raccontare tutto posso tornare. Però per il momento posso dirvi che c'è una bomba dentro. Sì, una bomba”. Quindi, rispondendo a chi le chiedeva se il libro fosse stato scritto da un ghost writer, ha concluso:

L'ho letto tutto e ho rintracciato la sua stessa identica modalità di comunicare. Poi non sono il suo ufficio stampa, la devo solo presentare da giornalista imparziale. A proposito della bomba, magari se Totti sarà a Sanremo potrà rispondere a quello che ha scritto Ilary. Sul libro posso dire che resterete stupiti.