Francesco Totti e quel mi piace alla foto di Ilary Blasi nel “loro” ristorante di famiglia Il like del capitano alla foto della ex moglie è diventata una inevitabile notizia, visti i rapporti dei due stroncati da una separazione dolorosa. Il consenso di Totti, casuale o volontario che fosse, ha subito acceso speranze e fantasie di un ritorno di fiamma, ad oggi alquanto improbabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un like su Instagram può non avere alcun significato e, allo stesso tempo, nascondere un senso profondissimo. È chiaro che se gli interessati in questione sono Ilary Blasi e Francesco Totti, protagonisti del matrimonio e della separazione più celebrate degli ultimi 25 anni in Italia, si tende a propendere per la seconda possibilità. Nel caso specifico, si è trattato di un'azione social dell'ex capitano romanista assolutamente imprevedibile, che ha alimentato interpretazioni di ogni tipo ed ha certamente sorpreso i molti seguaci dei due personaggi.

La foto di Ilary Blasi e il like di Totti

Francesco Totti ha infatti firmato con un mi piace la foto di Ilay Blasi a cena con le sue amiche da Rinaldi al Quirinale, uno dei ristoranti del cuore di Totti e Blasi prima che i due si separassero. L'immagine è stata pubblicata dal titolare del locale, Vincenzo, vecchio amico del Capitano e della conduttrice televisiva e, forse per nostalgia, ma comunque senza badarci troppo, Francesco Totti ha fatto partire un like dal suo profilo, che ancora campeggia sotto l'immagine.

In foto anche Alessia Solidani

Un "consenso", quello di Totti, che appare tuttavia strano soprattutto alla luce della compagnia di Ilary Blasi, che oltre a Ughetta Di Carlo e Michela Quattrociocche, al ristorante ci è andata anche con Alessia Solidani, parrucchiera e baccio destro di Blasi, colpevole di aver fatto da ponte tra Ilary Blasi e il personal trainer Cristiano Iovino per il famoso caffè di cui la conduttrice parla nel documentario Netflix "Unica".

Inevitabile, ad ogni modo, una polarizzazione dei commenti alla fotografia principalmente in relazione all'approvazione social di Francesco Totti, che in effetti pare rompere la tensione tra i due, ancora nel pieno di una separazione burrascosa che nei prossimi mesi li impegnerà ancora e che sembra lontanissima dall'essere risolta. A smorzare gli entusiasmi dei fan di un'improbabile reunion acclamata dai fan, ci sono i dati di evidenza che riguardano le vite di entrambi, sempre più su binari separati, dato che Totti ha trascorso il Natale a Montecarlo con Noemi Bocchi e la famiglia allargata.