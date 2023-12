Totti e Noemi a New York con i figli, nella stessa città Ilary festeggiava l’anniversario con Bastian Francesco Totti e Noemi Bocchi sono partiti per New York con Isabel, Sofia e Tommaso, i figli avuti dai rispettivi ex partner. Qualche settimana prima, Ilary Blasi era volata nella stessa città con Bastian Muller per festeggiare il loro primo anniversario d’amore.

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Totti e Noemi Bocchi volano a New York. Il Natale si avvicina sempre di più e la coppia ha deciso di concedersi un viaggio Oltreoceano, in una delle città che in vista delle feste si addobba con migliaia di luci. Con l'ex Capitano della Roma e la compagna ci sono anche Isabel, Sofia e Tommaso Caucci, rispettivamente i figli che entrambi hanno avuto dei precedenti matrimoni con Ilary Blasi e con Mario Caucci.

La vacanza natalizia a New York con Isabel, Sofia e Tommaso

In occasione del ponte dell'Immacolata, a ormai qualche settimana dal Natale, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di visitare New York. La Grande Mela, in questo mese, si trasforma in un tripudio di luci e alberi di Natale in ogni angolo, da quello maestoso del Rockefeller Center passando per Times Square, Central Park e la vista dall'alto che regala l'Empire State Building. Ed è proprio da quest'ultima suggestiva location che Noemi ha condiviso una foto dei figli, Sofia e Tommaso, intenti a guardare il panorama insieme a Isabel Totti, nata nel 2016. Non soltanto: la 35enne ha postato alcune immagini della città, ma non ci sono selfie insieme a Francesco Totti, forse segno di voler mantenere una certa privacy.

Anche Ilary Blasi e Bastian Muller avevano scelto la stessa città

Coincidenza (o forse non del tutto), la città di New York è una meta cara anche a Ilary Blasi, che appena qualche settimana prima l'aveva visitata insieme al compagno Bastian Muller per un'occasione speciale. La conduttrice, nella Grande Mela, aveva festeggiato il primo anniversario d'amore con la sua dolce metà, pubblicando su Instagram uno scatto di coppia e scrivendo: "After a year" (Dopo un anno). Tra i due la relazione procede a gonfie vele e aumenta la voglia di stare uno accanto all'altra. In occasione del ponte dell'immacolata, si sono concessi qualche giorno di relax ad alta quota.