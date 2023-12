Michelle Hunziker sostiene Ilary Blasi: “Sei stata elegante, molti ti giudicano senza sapere” L’intervista di Ilary Blasi a Verissimo è l’occasione per mostrare supporto alla conduttrice: “Come sempre toni eleganti e parole incisive per mettere un po’ di ordine nel caos di chi giudica senza cognizione di causa”, è il messaggio dell’amica Michelle Hunziker, che sui social le dimostra tutto il suo affetto.

Da giorni non si fa altro che parlare di Ilary Blasi e del suo documentario Unica uscito su Netflix che ha fatto luce sulla sua separazione da Francesco Totti. Al documentario-film, che ha presto scalato le classifiche della piattaforma di streaming, si è aggiunta l’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin. La sua esposizione ha suscitato inevitabilmente diverse reazioni.

Il messaggio di solidarietà per Ilary Blasi

Fa discutere il commento social di Mario Balotelli che, davanti allo schermo della tv mentre va in onda Verissimo sbotta contro la conduttrice: “Hai rotto il *****!”, scrive in una Instagram Story l’ex milanista postando una foto di Ilary Blasi in tv. C’è anche chi ha colto l’occasione per mostrare pieno supporto, per la decisione di esporsi pubblicamente raccontando la sua storia. “Come sempre toni eleganti e parole incisive per mettere un po’ di ordine nel caos mentale di molti che giudicano senza cognizione di causa”, è il messaggio dell’amica Michelle Hunziker, che su Instagram dimostra solidarietà e affetto ad Ilary. “Ti voglio bene”, conclude la conduttrice. “Ora è tempo di una serata tra donne”. Lei riposta la story, mentre si gode il relax a Londra, lontano dalle chiacchiere che l’hanno travolta negli ultimi giorni.

L’amicizia che lega Michelle Hunziker ed Ilary Blasi

Le due donne d'altronde sono notoriamente legate da una bella amicizia. Negli ultimi due anni hanno vissuto entrambe una situazione sentimentale piuttosto difficile e, probabilmente, nel comprendersi si sono sentite più vicine che mai. È risalente ad un anno prima lo scatto pubblicato da Michelle su Instagram, in concomitanza con il ponte dell'Immacolata, che le due amiche hanno trascorso insieme sulla neve a Saint Moritz. In quell’occasione Ilary aveva presentato all’amica il fidanzato Bastian, che aveva appena conosciuto.