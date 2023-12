Balotelli esplode contro Ilary Blasi durante l’intervista su Totti a Verissimo: “Hai rotto!” Super Mario condivide sui social una storia che non lascia spazio a molte interpretazioni: ascolta l’ex moglie del capitano in tv a Verissimo e prende posizione senza giri di parole.

Balotelli commenta senza peli sulla lingua le parole di Ilary Blasi in tv.

Mario Balotelli ascolta Ilary Blasi, ospite della conduttrice Silvia Toffanin a Verissimo. L'ex milanista ha un sussulto e sbotta. Le volta metaforicamente le spalle, lo fa con un gesto di stizza e una frase diretta, efficace, verace. Certe cose proprio non riesce a sentirle. Qualche anno fa invece si schierò dalla sua parte. La lite in diretta tv dell'ex moglie di Francesco Totti con Fabrizio Corona fu senza esclusione di colpi e il calciatore non ebbe alcun dubbio nel darle ragione.

L'argomento dell'intervista odierna lo appassiona e lo infastidisce al tempo stesso, lo sta seguendo nella puntata in onda su Canale 5: si parla dell'ex capitano della Roma, del matrimonio finito, di un rapporto che sembrava da favola e invece è imploso, di tradimenti ("non sono mai arrivate voci concrete ma solo illazioni", s'affretta a chiarire) e di una nuova vita (compreso l'amore sbocciato con Bastian Muller), dei figli da proteggere ("che non devono scegliere tra mamma e papà"), del gossip morboso che ha sempre circondato la coppia e soprattutto del perché Blasi ha deciso di mettere tutto in pubblica piazza accettando di documentare nella serie Unica su Netflix i retroscena di una relazione ventennale.

Nella serie su Netflix Ilary Blasi ha raccontato la sua verità sulla fine del rapporto con Francesco Totti.

"Sono stata un po' a osservare – è la spiegazione che Ilary dà a Toffanin -, capire cosa era successo, a leggere. Però di fatto era la mia storia. Come sai io ho sempre messo la faccia in tutto quello che ho fatto e anche questa volta mi sembrava giusto farlo".

Di getto Balotelli, prende il cellulare, scatta una foto alla tv e la usa a corredo di una storia condivisa su Instagram. Il messaggio a margine è chiarissimo, senza peli sulla lingua: "Hai rotto il ****!!!". E lascia intendere quale possa essere stato il moto d'animo che l'ha spinto a uscire allo scoperto come se avesse sparato una cannonata all'incrocio dei pali.

Booom! Non può non fare rumore. Anche perché la storia tra Ilary e il capitano è qualcosa che, nel bene e nel male, anche adesso che ognuno ha preso la propria strada (l'ex ‘dieci' della magica ha una nuova fiamma, Noemi Bocchi), si trova sempre sotto i riflettori. E l'eco generata dalla narrazione, dalla verità di Blasi in Unica null'altro fa che tenerli addosso.

L'ex ‘dieci' della magica ha una nuova fiamma: Noemi Bocchi.

"Non ho tempo per cose che non valgono", è così che Totti ha reagito alla trasmissione del documentario che vede al centro della scena per le parole che la ex consorte dedica alla loro storia, a come si sono evoluti i sentimenti, a quello che ha rappresentato il lato oscuro di una vicenda personale dipinta come una favola. Invece, dietro le quinte c'era dell'altro.

"Credevo a quello che mi raccontava – dice Blasy a Verissimo -. Quando ho saputo la verità ho preso un'altra direzione. Ho chiamato l'investigatore privato anche se già lo sapevo… ma volevo le prove. Lui aveva una storia parallela che tutti sapevano tranne io e la mia famiglia. Reazione? Delusione da una parte, sollevata dall'altra. Libera. Sulla stampa sono stata screditata: lui è sempre stato definito il Capitano, io l'ex Letterina".