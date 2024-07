video suggerito

Paula Badosa piange a Wimbledon durante l’intervista, ripensa a pochi mesi fa: il pubblico capisce Badosa in lacrime a Wimbledon dopo la vittoria su Kasatkina. La tennista spagnola non ha dimenticato i tanti infortuni degli ultimi mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Paula Badosa ha strappato il biglietto per gli ottavi di finale di Wimbledon. La tennista spagnola ha vinto la battaglia contro la russa Kasatkina, sua bestia nera negli ultimi due precedenti. Un successo dal peso specifico notevole per Paula che non ha retto il peso delle emozioni e della commozione lasciandosi andare alle lacrime a più riprese.

Badosa piange a dirotto dopo la vittoria a Wimbledon

Già al momento della fine del match Badosa, dopo due ore 50 minuti di partita, ha iniziato a piangere in campo. Si è tolta un peso dalle spalle la giocatrice spagnola che per la terza volta in carriera raggiunge il quarto turno. Quando è stato il momento poi dell'intervista, il copione si è ripetuto. Paula ha iniziato a parlare: "Non è la prima volta che partecipo alla seconda settimana di uno slam. Ma è la volta più speciale…".

La tennista spagnola ripensa ai tanti infortuni degli ultimi mesi

E giù di nuovo lacrime abbondanti per Badosa che ha rivelato: "Qualche mese fa non sapevo se avrei potuto più giocare a tennis". Il pubblico ha capito il suo momento di difficoltà e ha reagito con un'ovazione per la tennista vincitrice, un'iniezione di fiducia e felicità. Si è tolta una bella soddisfazione Badosa che ha rischiato di vedere interrotta la sua carriera dopo una serie interminabile di infortuni, culminata nel mal di schiena cronico.

L'abbraccio con Tsitsipas dopo la vittoria

Il peggio però sembra essere passato per Badosa che ha dato una grande dimostrazione di carattere e forza, imponendosi al terzo set, contro una tennista reduce da sette vittorie consecutive su questa superficie. E ora in virtù di questo risultato potrà risalire. enon poco la classifica portandosi a ridosso della 60a posizione. E ad attenderla nella pancia del prestigioso All England Club, c'era il suo fidanzato Tsitsipas che le ha voluto regalare un altro sorriso con un bell'abbraccio.