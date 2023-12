“Labbra rifatte come Ilary Blasi”, Elisabetta Gregoraci risponde alle critiche sul suo aspetto “Stesso chirurgo plastico di Ilary Blasi, stesse labbra”, ha scritto un utente sotto l’ultimo post Instagram di Elisabetta Gregoraci, in vacanza in Kenya con il figlio Nathan Falco e l’ex Flavio Briatore. La showgirl è stata accusata di essersi rifatta come Ilary Blasi e ha deciso di rispondere alle critiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo il Natale in Kenya insieme al figlio Nathan Falco e all'ex Flavio Briatore. Sul suo profilo Instagram, la showgirl ha pubblicato diversi scatti degli ultimi giorni di vacanza, ricevendo anche diverse critiche. In particolare, sotto l'ultimo post dedicato agli auguri delle feste, l'ex compagna di Flavio Briatore è stata attaccata da un utente per via del suo aspetto fisico e accusata di aver fatto uso di chirurgia estetica.

"Stesso chirurgo plastico di Ilary Blasi", la risposta di Elisabetta Gregoraci alle critiche

"Stesso chirurgo plastico di Ilary Blasi… stesse labbra", ha scritto un utente sotto l'ultima foto di Elisabetta Gregoraci, in vacanza insieme al figlio Nathan. L'utente in questione la accusa di essersi rifatta le labbra, ricorrendo allo stesso chirurgo di Ilary Blasi. Infastidita dalle parole, la showgirl ha deciso di rispondere e, di seguito al commento, ha scritto: "Io non mi sono mai ritoccata, mi spiace deluderti. Il chirurgo sarà per te". Gregoraci infatti si è difesa in tutti i modi, spiegando di non aver mai fatto uso della chirurgia plastica e di essere naturale.

Il commento sotto il post di Ilary Blasi

Il Natale di Elisabetta Gregoraci in Kenya

Anche quest'anno, Elisabetta Gregoraci ha scelto di trascorrere il Natale al caldo, lontano dal caos della città. E così, insieme al figlio Nathan Falco e all'ex Flavio Briatore, è volata in Kenya per passare qualche giorno di relax all'insegna del sole e della tranquillità. Sui social ha condiviso diversi scatti della vacanza, augurando buone feste a tutti coloro che la seguono, con un pensiero rivolto anche alle persone lontane dalla famiglia e dagli affetti più cari: "Auguri a tutti voi, vi auguro tanta gioia, amore e di essere circondati dalle persone che amate. Un pensiero con il cuore a tutte le persone che oggi non possono o non riescono a festeggiare come vorrebbero. Alle persone sole che sono lontane dalla famiglia dai loro affetti e a tutti coloro a cui il destino glieli ha portati via".

Leggi anche Elisabetta Gregoraci piange per la nonna a Verissimo insieme al papà Mario e alla sorella Marzia