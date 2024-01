Michelle Hunziker compie 47 anni, il romantico messaggio del compagno Alessandro Carollo Oggi, 24 gennaio, Michelle Hunziker compie 47 anni. Sono moltissimi i messaggi d’auguri che la conduttrice sta ricevendo da parte di amici e persone care. Oltre alle parole della figlia Aurora Ramazzotti, ci sono anche quelle del compagno Alessandro Carollo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Oggi, 24 gennaio, Michelle Hunziker compie 47 anni. Per l'occasione, la conduttrice ha festeggiato con i colleghi, che le hanno organizzato un party a sorpresa, e ha ricevuto moltissimi messaggi d'auguri da parte di persone care. Oltre a quello della figlia Aurora Ramazzotti, ci sono anche le dolci parole del compagno Alessandro Carollo, a cui è legata dallo scorso autunno.

Gli auguri di Alessandro Carollo a Michelle Hunziker

Alessandro Carollo, per il compleanno della fidanzata, ha pubblicato su Instagram una foto della conduttrice da piccola. Con il sottofondo musicale di Raf, il brano Sei la più bella del mondo, ha scritto: "Qualche anno fa nasceva questo angioletto biondo… auguri amore mio". La festeggiata ha poi condiviso il messaggio tra le sue storie Instagram, dove ci sono anche le foto e le parole della figlia Aurora Ramazzotti e di diversi colleghi e amici. Proprio i colleghi le hanno organizzato una festa a sorpresa, con spumante, torta e candeline, spente a mezzanotte dopo aver finito di registrare le puntate di Michelle Impossibile, il suo programma, che tornerà presto in onda su Canale 5.

L'amore tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo

La conduttrice frequenta Alessandro Carollo, noto osteopata romano, già dalla scorsa estate, anche sono usciti allo scoperto solo in autunno. E, addirittura, il primo bacio in pubblico risale a questo gennaio, in occasione della festa di Jonathan Kashianan a Milano. Le presentazioni in famiglia sono già avvenute e la coppia sembra più innamorata che mai: in occasione di Capodanno, infatti, hanno festeggiato con le figlie di lei, Sole e Celeste, in montagna. "Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita", sono alcune delle parole che Carollo le ha dedicato in un post su Instagram, accompagnato da una loro foto, lo scorso novembre.