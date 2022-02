Chi è Ineke, la madre di Michelle Hunziker che ha rischiato di perderla per una setta Ineke è la madre di Harold e Michelle Hunziker, nata in Olanda ma trasferitasi in Svizzera dopo aver conosciuto l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito e padre dei suoi figli. Tra lei e la showgirl c’è sempre stato un rapporto intenso e quasi simbiotico, anche se hanno rischiato di perdersi.

A cura di Ilaria Costabile

Ineke Hunziker, 78 anni, è la madre della nota showgirl svizzera Michelle e di suo fratello Harold. Il rapporto madre-figlia è sempre stato piuttosto forte e tra loro c'è una grande complicità che talvolta viene resa nota proprio dalla conduttrice Mediaset, che si diverte a pubblicare scatti di loro due insieme con cui mostrare la loro somiglianza, oppure intente a ballare, a trascorrere giornate giocando con le sue nipoti.

Chi è Ineke Hunziker, la mamma di Michelle e Harold Hunziker

Di origini olandesi, Ineke Hunziker si è trasferita in Svizzera dopo aver conosciuto il pittore Rodolfo Hunziker, del quale si innamora e che diventa ben presto suo marito. È proprio da lui, infatti, che inizia ad alimentare una certa passione per la pittura, che pratica con solerzia e dedizione. Poco dopo il loro matrimonio, la coppia ha due bambini: il primo è Harold, la seconda è Michelle. Con quest'ultima il rapporto è sempre stato simbiotico e, infatti, sarà principalmente per aiutarla a seguire i suoi sogni che la donna verrà a vivere in Italia. Durante gli anni in cui la conduttrice è stata sposata con Eros Ramazzotti, purtroppo si è avvicinata ad una setta, che le imponeva di stare lontana dai suoi cari, tra cui anche sua madre. Per tre anni la donna non ha potuto avere contatti con sua figlia, le era impossibile raggiungerla in ogni modo, per cui dopo aver lottato fino allo stremo delle sue forze, ha avuto anche un calo fisico, tanto da dover ricorrere al supporto di un pacemaker per problemi cardiaci. Fortunatamente quello che a tutti gli effetti è stato un incubo si è poi risolto e, finalmente, madre e figlia hanno recuperato i loro rapporti.

La vita privata di Ineke dopo l'ex marito Rodolfo Hunziker

A causa di una serie di problematiche, emerse dopo quasi ventisette anni di matrimonio, a cui si aggiunge la deriva verso l'alcolismo di suo marito, Ineke e Rodolfo si separano e lei si trasferisce in un primo momento da Sorengo a Zuchwil insieme ai suoi figli non ancora adolescenti. In un secondo momento decide di trasferirsi a Milano, dopo che la sua secondogenita aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Il trasferimento a Milano le consente di stare accanto a sua figlia Michelle e veder crescere le sue nipoti: Aurora, ormai grande e le piccole Sole e Celeste, nate dalla relazione ormai conclusa con Tomaso Trussardi.