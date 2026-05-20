Michelle Hunziker svela come essere belle alla soglia dei 50 anni: “Attività fisica, antiossidanti e collagene”

Michelle Hunziker svela i suoi segreti di bellezza, ma confida anche di essere convinta che il modo più immediato per essere radiosi sia innamorarsi della vita.

Michelle Hunziker ha svelato i suoi segreti di bellezza. La conduttrice festeggerà 50 anni il prossimo anno e ha raccontato di vivere con grande serenità questo traguardo. Ha fatto tesoro delle parole che le disse sua madre: "L'età più bella è dai 40 ai 55 anni". Attuando alcuni accorgimenti e prendendosi cura di se stessa sta facendo in modo che sia davvero così.

Michelle Hunziker svela come si mantiene in forma

Michelle Hunziker ha 49 anni. A gennaio del prossimo anno raggiungerà l'importante soglia dei cinquant'anni. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha chiarito: "Se ho paura dei 50 anni? Assolutamente no". E ha aggiunto: "Io non percepisco il tempo che passa come una cosa brutta; sento di raccogliere sempre più responsabilità, maturità, consapevolezza". Certo, è consapevole dei cambiamenti che avvengono nel corpo mentre il tempo scorre: "Prima o poi il corpo perderà dei pezzi e acquisterà altre skills" Ma lei ha i suoi segreti di bellezza: "Mi concentro sullo stile di vita salutare, che giova anche all’estetica. Non mollo mai. Cambio attività fisica ogni tre mesi". E presta attenzione anche alla beauty routine che adatta alle esigenze della giornata: "Quando sono molto stanca uso prodotti antiossidanti e Vitamina C; per lavorare sull’elasticità della pelle passo al collagene".

Il vero segreto di bellezza è l'amore

Michelle Hunziker nutre anche la convinzione che in fondo il vero segreto di bellezza sia l'amore. E non quello romantico – o almeno non solo – ma quello per la vita, per tutto ciò che ci appassiona, per gli esseri umani in generale: "Se viviamo innamorati, siamo radiosi". E spera che un giorno la scienza possa creare un elisir in cui "mettere assieme tutti gli ormoni che scatenano l’innamoramento". La conduttrice ritiene che si possano produrre "gli ormoni della felicità" ogni giorno. Il segreto è comprendere che al netto di "malattie o lutti", si può trovare una soluzione a quasi tutti i problemi.